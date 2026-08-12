De Santiago a Abanilla, pedaleando contra el cáncer

El deportista abanillero Antonio Vigueras afrontará entre el 22 y el 28 de agosto el reto solidario «Me subo a la bici», con el que recorrerá en bicicleta la distancia entre Santiago de Compostela y Abanilla para recaudar fondos destinados íntegramente a la Asociación Española Contra el Cáncer (AECC).

La iniciativa se desarrollará durante siete jornadas consecutivas bajo el lema «1 semana, un gran propósito» y pretende apoyar tanto la investigación contra el cáncer como la atención a pacientes y sus familias.

El reto fue presentado en el Ayuntamiento de Abanilla con la participación del propio Vigueras, natural de Barinas; el alcalde, José Antonio Blasco; el concejal de Deportes, Julio Muñoz; y la presidenta de la Junta Local de la AECC en Abanilla, Paqui Carrillo.

Vigueras explicó que la iniciativa surgió a raíz de la enfermedad padecida por un familiar. «El reto se me ocurrió hace tiempo a raíz de un cáncer padecido por un familiar y ahora se han reunido las condiciones para poder llevarlo a cabo», señaló.

El deportista afrontará un recorrido de más de 1.000 kilómetros que enlazará además dos enclaves vinculados a la tradición jubilar. La salida tendrá lugar en Santiago de Compostela, referente del Camino de Santiago, mientras que la llegada será en Abanilla, municipio que celebra durante 2026 el Año Jubilar de la Santísima y Vera Cruz.

El itinerario pretende simbolizar así la unión entre ambos territorios a través de la peregrinación y la devoción, en un recorrido que finalizará el próximo 28 de agosto en la Plaza de la Constitución de Abanilla.

La duración del desafío también forma parte del planteamiento simbólico de la iniciativa. Las siete etapas consecutivas representan la perseverancia, la superación y la constancia asociadas tanto a una prueba deportiva de elevada exigencia como a la lucha cotidiana contra el cáncer.

El alcalde, José Antonio Blasco, destacó durante la presentación la dimensión solidaria del reto y el esfuerzo que supondrá completar el recorrido. «Es importante que haya gente joven con iniciativa solidaria y con capacidad para hacer más de 1.000 kilómetros por una buena causa. El día 28 de agosto lo recibiremos», afirmó.

Por su parte, la presidenta de la Junta Local de la AECC, Paqui Carrillo, recordó que las aportaciones pueden realizarse directamente a través de los canales habilitados por la asociación. «Cualquier cantidad, por pequeña que sea, se puede aportar a través de la web de la AECC de España. Dinero que irá directamente a la investigación del cáncer», indicó.

Bajo el lema «Cada kilómetro cuenta, juntos lo hacemos posible», la iniciativa ha habilitado una campaña específica de donaciones a través de la plataforma oficial de la AECC.

El desarrollo de las distintas etapas podrá seguirse además a través del perfil de Instagram del deportista, @antovigueras, y de las cuentas oficiales del Ayuntamiento de Abanilla.

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La llegada de Vigueras está prevista para el 28 de agosto en la Plaza de la Constitución, donde concluirá un recorrido que combina deporte, solidaridad y el carácter jubilar que Abanilla celebra este año.