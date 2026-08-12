PSOE y PP chocan por el deterioro de la avenida de Sutullena de Lorca

El estado de la avenida de Sutullena ha provocado un nuevo cruce de críticas entre el PSOE de Lorca y el Gobierno municipal. Los socialistas han advertido del riesgo que, a su juicio, supone para peatones y vehículos la falta de mantenimiento, la presencia de maleza y distintos desperfectos en la vía, mientras que fuentes municipales han atribuido buena parte del deterioro al tránsito de maquinaria pesada relacionado con las obras del soterramiento del AVE.

El concejal socialista José Luis Ruiz Guillén ha reclamado una actuación urgente en esta avenida, por la que circulan diariamente numerosos vehículos y peatones, después de comprobar sobre el terreno la presencia de matorrales y maleza de gran altura que, según denuncia, dificultan el paso y reducen la visibilidad.

El edil ha señalado además la existencia de desperfectos en las infraestructuras de la acera, entre ellos rejillas de drenaje rotas o levantadas, una situación que, sostiene, incrementa el riesgo de caídas y tropiezos.

Ruiz Guillén ha recordado que a mediados de junio el concejal de Pedanías, Ángel Meca, anunció un plan de desbroce que contemplaba actuaciones en más de 600 kilómetros del término municipal y ha cuestionado el grado de ejecución de esos trabajos.

«Una cifra espectacular que esperamos que no le haya llevado fuera de las fronteras de nuestro municipio para beneficio de otros vecinos, a tenor de lo que piensan los lorquinos y lorquinas», ha ironizado el concejal socialista.

El PSOE sostiene asimismo que el estado de limpieza y mantenimiento de la avenida no debería justificarse por las obras de soterramiento del AVE y ha instado al equipo de Gobierno a revisar el cumplimiento de los planes de desbroce y conservación urbana.

«Queremos hacer una llamada de atención propositiva y constructiva. Entendemos que estamos en un periodo vacacional y que los miembros del equipo de Gobierno deben descansar, pero les facilitamos la ubicación exacta para que, a su vuelta, pongan remedio prioritario a una situación que pone en riesgo la seguridad vial de los lorquinos», ha afirmado Ruiz Guillén.

Desde el Grupo Municipal Socialista reclaman una intervención en Sutullena que permita mejorar la seguridad, la limpieza y las condiciones del entorno.

El Ayuntamiento culpa al tránsito de maquinaria del AVE

El Gobierno municipal ha respondido a las críticas mostrando su «asombro» y defendiendo que el propio concejal socialista conoce las causas que explican parte del actual estado de la vía.

Fuentes municipales sostienen que el deterioro de la calzada, las canaletas y los imbornales está directamente relacionado con el elevado número de camiones y vehículos pesados que circulan diariamente por esta zona como consecuencia de las obras del AVE.

«El estado actual de la calzada no es sino consecuencia del elevado número de camiones y maquinaria pesada que transitan por ese punto cada día con motivo de las obras del AVE, reventando el asfalto, las canaletas, los imbornales, etcétera», han indicado.

El Ayuntamiento extiende esta situación a otros puntos de la ciudad y asegura que la ejecución del soterramiento está provocando afecciones en numerosas vías y caminos conforme avanzan los trabajos.

Según las mismas fuentes, las obras están ocasionando problemas en la circulación, con cortes y desvíos continuos; desperfectos en calles y carreteras próximas, y molestias relacionadas con el polvo generado por los trabajos.

El Gobierno local sostiene que desde el Ayuntamiento se trata de solventar estas incidencias y facilitar la movilidad, incluso en situaciones cuya resolución, afirma, no corresponde directamente a la administración municipal.

En cualquier caso, fuentes municipales han avanzado que técnicos del Ayuntamiento acudirán próximamente a la avenida de Sutullena para estudiar las posibles actuaciones.

«Se acudirá al enclave con los técnicos municipales para ver las opciones de intervención, porque ante todo están la seguridad y el bienestar de nuestros vecinos», han señalado.

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La respuesta municipal concluye con una crítica directa al edil socialista: «Por cierto, que trabajar a través del Facebook lo hace cualquiera, señor Guillén».