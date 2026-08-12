Servicios
Más de un millón de euros para mantener los jardines y zonas verdes de Puerto Lumbreras
El contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras incluye plantación, poda, desbroces y control de plagas, con criterios medioambientales prioritarios
El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha adjudicado a la UTE Geamur-Fobesa el servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de jardines, zonas verdes y espacios públicos del municipio por un importe total de 1,17 millones de euros.
El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto a través de la Concejalía de Parques y Jardines, tendrá una duración inicial de tres años y podrá prorrogarse durante un ejercicio más, hasta alcanzar un máximo de cuatro años.
Entre los trabajos incluidos en el servicio figuran la plantación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, así como la poda de árboles y setos, los desbroces y el trasplante de plantas, arbustos y árboles.
La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, ha explicado que en el proceso de adjudicación se han valorado criterios relacionados con las mejoras del servicio y aspectos medioambientales, además de la gestión del agua de riego, el plan integral de control de plagas y enfermedades vegetales y la oferta económica.
Túnez ha destacado que la adjudicación permitirá continuar mejorando las tareas de limpieza, conservación y mantenimiento de los espacios verdes y públicos del municipio.
«Con la adjudicación de este importante contrato seguiremos haciendo de Puerto Lumbreras un municipio amable con el medio ambiente y mejorando el servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de nuestros jardines, zonas verdes y espacios públicos», ha señalado la alcaldesa.
- Asesina a su mujer en su taller de zapatería de un centro comercial de Murcia y logra huir
- La Aemet activa la alerta naranja por tormentas en el Altiplano: Lunes pasado por agua en casi toda la Región de Murcia
- Detenido en Puerto Lumbreras el presunto asesino de su exmujer en el centro comercial de Murcia
- Aviso amarillo por lluvias y tormentas para mañana domingo en casi toda la Región
- La hermana de la mujer asesinada en un centro comercial de Murcia: 'Era una persona maravillosa y conocer a ese psicópata fue su perdición
- Destroza la cara con un puño americano a un hombre de 49 años que salía de echar una Primitiva en Murcia
- Mueren un hombre y una mujer al estrellarse con el coche contra un murete de piedra y azulejos en Murcia
- Este es el municipio de la Región de Murcia donde mejor se verá el eclipse del 12 de agosto