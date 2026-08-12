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Más de un millón de euros para mantener los jardines y zonas verdes de Puerto Lumbreras

El contrato adjudicado por el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras incluye plantación, poda, desbroces y control de plagas, con criterios medioambientales prioritarios

Jardín ubicado en la Plaza de la Constitución de Puerto Lumbreras.

Jardín ubicado en la Plaza de la Constitución de Puerto Lumbreras. / Ayto. Puerto Lumbreras

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La Opinión

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El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras ha adjudicado a la UTE Geamur-Fobesa el servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de jardines, zonas verdes y espacios públicos del municipio por un importe total de 1,17 millones de euros.

El contrato, tramitado mediante procedimiento abierto a través de la Concejalía de Parques y Jardines, tendrá una duración inicial de tres años y podrá prorrogarse durante un ejercicio más, hasta alcanzar un máximo de cuatro años.

Entre los trabajos incluidos en el servicio figuran la plantación y mantenimiento de jardines, parques y zonas verdes, así como la poda de árboles y setos, los desbroces y el trasplante de plantas, arbustos y árboles.

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, ha explicado que en el proceso de adjudicación se han valorado criterios relacionados con las mejoras del servicio y aspectos medioambientales, además de la gestión del agua de riego, el plan integral de control de plagas y enfermedades vegetales y la oferta económica.

Túnez ha destacado que la adjudicación permitirá continuar mejorando las tareas de limpieza, conservación y mantenimiento de los espacios verdes y públicos del municipio.

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«Con la adjudicación de este importante contrato seguiremos haciendo de Puerto Lumbreras un municipio amable con el medio ambiente y mejorando el servicio de limpieza, conservación y mantenimiento de nuestros jardines, zonas verdes y espacios públicos», ha señalado la alcaldesa.

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