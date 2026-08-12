Lorca intensifica las inspecciones al comercio durante las rebajas

La Inspección de Consumo de Lorca ha puesto en marcha una nueva campaña de control en establecimientos comerciales del municipio que incluirá cientos de visitas y la revisión de miles de productos de distintos sectores. Las actuaciones comenzarán en el barrio de San Cristóbal y continuarán posteriormente por Jerónimo Santa Fe, Pérez Casas, Alfonso X y La Viña.

La campaña coincide con el periodo de rebajas y promociones, por lo que los inspectores municipales prestarán especial atención a la información que reciben los consumidores sobre precios, condiciones de las ofertas y posibilidades de cambio o devolución de los artículos.

La concejal de Sanidad y Consumo, Belén Díaz Arcas, explicó este martes que el objetivo es garantizar el cumplimiento de la normativa vigente y proteger la seguridad, la salud y los intereses económicos de consumidores y usuarios, al tiempo que se informa y asesora a los establecimientos sobre sus obligaciones.

«Vamos a prestar una especial atención a que los establecimientos faciliten al consumidor una información clara, visible y completa. Es fundamental que antes de realizar una compra cualquier ciudadano conozca exactamente el precio, las condiciones de la promoción y las posibilidades de cambio o devolución del producto», señaló Díaz.

Entre los aspectos que se comprobarán figura la correcta indicación de las fechas de inicio y finalización de las promociones, que deberán estar expuestas de forma visible, así como la presencia del doble precio, con el importe anterior y el rebajado. En aquellas ofertas anunciadas como «últimas unidades» o «fin de existencias», deberá aparecer también el número de unidades disponibles.

Los inspectores supervisarán además que los comercios informen adecuadamente sobre los plazos y las condiciones establecidos para realizar cambios y devoluciones, especialmente durante estos periodos de mayor actividad comercial.

Las actuaciones, sin embargo, no se limitarán a las rebajas. La Inspección de Consumo revisará también otras obligaciones que los establecimientos deben cumplir durante todo el año.

Entre ellas se encuentra la existencia de un cartel con el horario comercial en el exterior del negocio, de modo que pueda consultarse incluso cuando permanezca cerrado, además de la correspondiente información en el interior. También se comprobará la exposición de los precios de los productos situados en los escaparates y la información sobre los métodos de pago admitidos.

La campaña incluirá asimismo la revisión de la expedición de facturas, la existencia de mecanismos para que consumidores y usuarios puedan presentar reclamaciones y la presencia del cartel oficial que informa de la disponibilidad de hojas de reclamaciones.

Díaz destacó que las actuaciones tendrán también una vertiente preventiva y de asesoramiento. «El objetivo de esta campaña no es únicamente inspector. Desde el Ayuntamiento queremos desarrollar también una importante labor de prevención, información y asesoramiento, ayudando a nuestros comerciantes a conocer las obligaciones que establece la legislación y facilitándoles su cumplimiento», afirmó.

La edil defendió que la protección del consumidor y el respaldo al comercio local son objetivos compatibles. «Una información correcta y unas reglas claras generan confianza, evitan conflictos y contribuyen a ofrecer un servicio de mayor calidad. Queremos seguir avanzando hacia un comercio lorquino cada vez más seguro, responsable y transparente», añadió.

El Plan de Inspección de Consumo combina las actuaciones destinadas a garantizar la seguridad, la salud y los intereses económicos de los consumidores con acciones dirigidas a empresarios del municipio para informarles y asesorarles sobre la legislación vigente.

Estas medidas pretenden facilitar el cumplimiento de la normativa e impulsar la implantación de los Códigos de Buenas Prácticas en Consumo, con el objetivo de favorecer unas relaciones comerciales basadas en la transparencia y la confianza.

La Concejalía de Sanidad y Consumo alberga además la Oficina Municipal de Información al Consumidor (OMIC) y la Junta Arbitral de Consumo, dos servicios destinados a ofrecer información y asesoramiento y a resolver posibles conflictos relacionados con los derechos de los consumidores.

La atención se presta con cita previa de lunes a viernes, de 9.00 a 14.00 horas, en las dependencias situadas en la calle Carmen Ayala Gabarrón, número 3, bajo. El teléfono de contacto es el 968 466 542.

«Desde el Ayuntamiento seguiremos trabajando durante todo el año para que los consumidores conozcan y puedan ejercer sus derechos y para que nuestros comerciantes dispongan de las herramientas necesarias para cumplir sus obligaciones, porque esa colaboración redunda directamente en un comercio local más fuerte y en una mayor confianza de los ciudadanos», concluyó Díaz.