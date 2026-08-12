Astronomía
Desilusión en varios puntos de la Región de Murcia: las nubes arruinan el espectáculo del eclipse en Murcia y el Campo de Cartagena
Pese a las nubes, el fenómeno fue visible desde varios puntos de Caravaca
Las alertas de la Aemet se han traducido en cielos nublados en gran parte del Noroeste de la Región de Murcia. En el municipio de Caravaca de la Cruz las personas que se han trasladado hasta los espacios habilitados para observar este fenómeno han mostrado su preocupación por unos cielos nublados que amenazan con arruinar el espectáculo. Aunque, finalmente, el eclipse fue visible casi al completo, a través de las nubes.
En algunos puntos del municipio, según indicaron fuentes en el lugar, cayeron chubascos. Relatan que en algunos territorios se pudo ver el eclipse incluso con la lluvia.
Nubes en Murcia
En la ciudad de Murcia las nubes se han apoderado del cielo y dificultan, significativamente, la visualización de este evento. Los murcianos buscan algún punto para poder visualizar el evento, pero la nubosidad lo impide.
Totana no ha sido una excepción, grandes grupos de murcianos se juntaron en la Fortaleza del Rey Lobo para ver el eclipse. El resultado, sin embargo, ha quedado enturbiado por los nubarrones.
Cabo de Palos y Los Alcázares
En esta zona costera tampoco se ha podido disfrutar a plenitud del fenómeno astronómico. Las nubes invadieron el cielo y molestaron a quienes se juntaban alrededor del mítico faro para ver al sol claudicar durante unos instantes ante la luna.
Varios ciudadanos han indicado a esta redacción que desde Los Alcázares tampoco fue visible el eclipse.
Cielos despejados para el resto de la Región
Pese a la situación de Caravaca, la Aemet prevé una tarde con cielos poco nubosos o despejados para la mayor parte de la Región de Murcia. La nubosidad de evolución se sitúa como la mayor amenaza para este evento histórico.
Por fortuna, recuerdan que la presencia de nubes altas no impedirá la observación del fenómeno porque la luna tapará al sol entre las 19.30 y las 21.27 horas. Si bien es cierto, hay que recordar que el estado del cielo en tu municipio no es el factor importante, ya que a esa hora el sol estará cayendo y nuestra posición respecto a él es prácticamente horizontal, por lo que habrá que estar más pendientes del pronóstico que tengamos a nuestro oeste.
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