El cuaderno cultural “Licinciería” está dedicado este año a las nueve pedanías del término municipal de Jumilla.

El cuaderno cultural “Licinciería”, que edita anualmente el Festival Nacional de Folklore, llega este año a las nueve pedanías del término municipal de Jumilla. La portada, y ya van veintitrés, es obra de Bartolomé Medina.

El monumento de la Torre del Rico, fue el lugar elegido para la presentación. Se trata de una construcción defensiva construida en el último tercio del siglo XVI (año 1573) para facilitar la repoblación de los campos circundantes; Una edificación levantada con una intencionalidad muy concreta: Por un lado, dar seguridad a los pastores y agricultores en caso de peligro, y por otro, como símbolo de poder de su propio dueño sobre sus tierras y colonos.

En las dos planta del monumento se exponen un total de 81 fotografías (nueve por cada pedanía) bajo el título “Susurros del tiempo” que será itinerante, donde se recoge la vida e historia de estos núcleros rurales del término municipal de Jumilla.

La revista fue presentada por el periodista jumillano, Juan José Melero, junto a la alcaldesa de Jumilla, Severa González, que cogía el testigo lanzado por el presidente del Festival de Foklore, José Carrión para organizar la ruta de las pedanías.

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El término municipal de Jumilla, el décimo en extensión de España, con 929 kilómetros cuadrados cuenta con nueve pedanías que son: La Alquería, Fuente del Pino, La Estacada, Las Encebras, Román, La Raja, La Zarza, Cañada del Trigo y Torre del Rico.