Cieza disfrutó de un espectáculo mágico y único

Cieza pudo disfrutar de un espectáculo mágico y únicos, ya que, aunque las nubes hicieron acto de presencia, se despejó el cielo cinco minutos antes de que el eclipse llegará a su máximo, por lo que se vivió una magnifica experiencia que pasará a la Historia local.

Cieza, y la Región de Murcia, era uno de los puntos del planeta que mejor estaban posicionados para el avistamiento del eclipse parcial, pero con una opacidad en el máximo, que se produjo a las 20:35 horas, del 98,56 por ciento.

Por ello, fueron muchísimas las personas que se dispusieron a contemplar el espectáculo desde distintos lugares de avistamiento como la Ermita del Santo Cristo y gran parte de la huerta ciezana. Su inicio tuvo lugar a las 19:40 horas y su final fue a las 21:26 horas, aunque el ocaso se produjo a las 21:03 horas, por lo que desde dicha hora el sol ya no era visible en el horizonte. Es decir, casi una hora y media de auténtico gozo para los sentidos.

De esta forma, tanto adultos, jóvenes y niños se maravillaron con esta excelencia de la naturaleza que, además, tendremos el placer de contemplar nuevamente en 2027 y 2028.

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Además, durante esta madrugada del 12 al 13 de agosto también se podrá disfrutar de las Perseidas, conocidas popularmente como las ‘Lágrimas de San Lorenzo’, que tendrán su punto máximo entre las 04:00 y las 06:00 horas. En definitiva, fue será una magnífica jornada estelar.