Bullas suma tres nuevos establecimientos a su oferta turística de calidad

Tres nuevos establecimientos de Bullas se han incorporado al Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino (Sicted), que reconoce el compromiso de empresas y servicios turísticos con la calidad y la mejora continua. Se trata de Casa Borrego Hotel Gastronómico, Entretempos Restaurante y Panadería Alma Artesana.

Los nuevos distintivos fueron entregados este lunes durante un acto celebrado en el Hotel Gastronómico Casa Borrego, en el que también se renovaron las certificaciones de otros establecimientos y servicios turísticos del municipio.

El encuentro contó con la presencia de la alcaldesa de Bullas, María Dolores Muñoz, y de la directora general de Competitividad y Calidad Turística, Eva Reverte, además de representantes del sector turístico local.

La alcaldesa destacó que «la incorporación de estos tres nuevos establecimientos al Sicted demuestra que la calidad turística es una apuesta compartida por cada vez más empresas de Bullas».

«Detrás de cada distintivo hay profesionales que trabajan cada día para ofrecer el mejor servicio y contribuir a que la experiencia de quienes nos visitan esté a la altura de todo lo que nuestro municipio puede ofrecer», añadió Muñoz.

Por su parte, Eva Reverte señaló que el programa permite a las empresas avanzar conjuntamente en la mejora de sus servicios. «El Sicted es una herramienta que permite a las empresas avanzar de manera conjunta hacia una mejora constante de sus servicios y, sobre todo, poner al visitante en el centro», afirmó.

Junto a las tres nuevas incorporaciones, otros establecimientos y servicios de Bullas han renovado su certificación hasta diciembre de 2027. Son los cuatro apartamentos bioclimáticos del Ceama, Bodega Balcona, Bodega Monastrell, Casa Rural María del Cartero, Casa Museo D. Pepe Marsilla, El Romero Naturaleza y Aventura y el Centro de Salud Visual ‘Visual Optics’.

También mantienen el distintivo la enoteca del Museo del Vino y el propio Museo del Vino, la Oficina de Turismo de Bullas, la guía turística Pepa García Toledo, Restaurante Borrego, Restaurante Taller de Sabores y la Agencia de Viajes Entredestinos.

El Sistema Integral de Calidad Turística Española en Destino es un proyecto promovido por la Secretaría de Estado de Turismo (SETUR), con el apoyo de la Federación Española de Municipios y Provincias (FEMP), destinado a mejorar la calidad de los destinos turísticos.

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El programa engloba servicios pertenecientes a hasta 37 oficios diferentes y busca mejorar la experiencia y la satisfacción de los visitantes mediante la implantación de estándares de calidad y procesos de mejora continua.