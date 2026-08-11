La Virgen del Cisne volverá a recorrer el centro de Lorca el 15 de agosto

La tradicional procesión en honor a la Virgen del Cisne volverá a recorrer el centro de Lorca el próximo 15 de agosto, en una celebración que cada año reúne a centenares de fieles del municipio y de localidades vecinas y que se ha consolidado como uno de los principales encuentros de la comunidad ecuatoriana residente en la ciudad.

La jornada tendrá como actos centrales la Santa Misa en la iglesia de San Mateo, que comenzará a las 18.00 horas, y la posterior procesión de la imagen. A las 19.00 horas tendrá lugar la ‘Serenata’ a la Virgen antes de iniciar el recorrido por las calles del casco urbano.

La procesión discurrirá por Lope Gisbert, Príncipe Alfonso, Cuesta de San Francisco, Plaza de la Concordia, Alfonso X el Sabio, Fernando el Santo y Selgas hasta alcanzar la Plaza de España. Allí se celebrará, ya entrada la noche, la tradicional danza con la quema de la ‘vaca loca’, acompañada de juegos pirotécnicos.

La Plaza de España acogerá también la presentación y actuación de los grupos de danza participantes en esta edición, con distintas intervenciones y un ‘fin de fiesta’ organizado por la Cofradía de la Virgen del Cisne alrededor de las 23.00 horas. Posteriormente, la comitiva emprenderá el regreso por las calles Álamo y Lope Gisbert.

La concejal de Feria y Fiestas, María de las Huertas García, ha destacado el arraigo que ha alcanzado esta celebración en el municipio. «Cada año, centenares de fieles, tanto del municipio como de otras localidades vecinas, acompañan a la imagen en el interior del templo y, posteriormente, durante su recorrido por las calles del centro de la ciudad», ha señalado.

La edil ha subrayado además el carácter religioso y festivo de una jornada en la que, junto a la veneración de la imagen, tienen protagonismo la música, las danzas y las actividades dirigidas tanto a adultos como a niños. También ha resaltado el significado de esta festividad para los residentes ecuatorianos y el hermanamiento existente entre ambas comunidades.

La tradición se remonta a la llegada a la iglesia de San Mateo, hace 27 años, de una réplica de la Virgen del Cisne, conocida popularmente como la ‘Churonita’. Los actos previstos este año fueron además uno de los asuntos abordados durante la reciente visita a Lorca de César Mantilla, nuevo representante consular ecuatoriano, quien fue recibido por el alcalde, Fulgencio Gil. Durante el encuentro se destacó también el papel de la comunidad ecuatoriana en el municipio.

La Cofradía de la Virgen del Cisne será la encargada de organizar las distintas actividades destinadas a los devotos. Antes de la celebración principal del 15 de agosto están previstos también actos relacionados con la cultura ecuatoriana.

María de las Huertas García ha recordado que la Virgen del Cisne cuenta con cientos de devotos en el municipio y ha invitado a lorquinos y visitantes a participar en una celebración que, según ha señalado, «ya forma parte también de la historia de nuestra ciudad».

Cortes de tráfico desde las 18.30 horas

La celebración provocará también restricciones de tráfico y estacionamiento durante la jornada del 15 de agosto. La Policía Local cortará la circulación a partir de las 18.30 horas en Lope Gisbert-Príncipe Alfonso, Cuesta de San Francisco, Plaza de la Concordia, Alfonso X el Sabio, Fernando el Santo, Selgas, Plaza de España y Álamo, además de las calles adyacentes.

El estacionamiento quedará prohibido en estas zonas desde las 12.00 horas.

Como alternativa, el acceso al centro de la ciudad se realizará por la avenida Juan Carlos I, también para los autobuses urbanos. Durante el horario de los cortes quedarán fuera de servicio las paradas situadas en el eje del Puente La Alberca y en las calles Santo Domingo, Lope Gisbert y Príncipe Alfonso-Plaza Colón.

Los vehículos de más de seis metros de longitud serán desviados por la rotonda de la carretera de Murcia N-340 y la Ronda Central.

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La Policía Local supervisará los cambios de señalización para garantizar la seguridad del tráfico durante la celebración. La información actualizada sobre estas restricciones podrá consultarse en el apartado de incidencias de tráfico de la página web municipal.