UGT apoya la protesta para reclamar urgencias 24 horas en Los Alcázares

UGT Servicios Públicos Murcia ha mostrado su apoyo a la concentración convocada por el Ayuntamiento de Los Alcázares para el próximo 13 de agosto en defensa de una atención sanitaria de urgencias pública, cercana y disponible durante todo el año.

El Sector de Sanidad y la Sección Sindical de UGT 061 han reclamado que el municipio cuente con un Centro de Urgencias operativo las 24 horas, con el objetivo de evitar que los vecinos tengan que desplazarse a San Javier, San Pedro del Pinatar, Cartagena o Torre Pacheco para recibir asistencia urgente.

El sindicato argumenta que Los Alcázares cuenta con una población de alrededor de 20.000 habitantes fuera de la temporada estival, una cifra que llega a triplicarse durante los meses de verano, lo que incrementa la demanda asistencial.

UGT sostiene además que la actual situación repercute sobre los servicios de emergencias de municipios cercanos, cuyos profesionales tienen que desplazarse en numerosas ocasiones hasta Los Alcázares para realizar asistencias domiciliarias. Según el sindicato, estos desplazamientos reducen los recursos disponibles en esas localidades para atender otras emergencias.

La organización sindical reclama asimismo que se mantengan durante todo el año las Unidades Medicalizadas de Emergencias (UME/SVAE) mientras se pone en funcionamiento un nuevo Servicio de Urgencias de Atención Primaria (SUAP) dependiente del Servicio Murciano de Salud (SMS).

UGT defiende que este futuro dispositivo esté integrado íntegramente por personal público y cuente con los profesionales necesarios para garantizar una atención adecuada, entre ellos celadores, técnicos en Emergencias Sanitarias (TES), personal de Enfermería y médicos.

El sindicato insiste en la necesidad de disponer de una atención urgente de calidad, cercana y estable durante los doce meses del año y resume su reivindicación bajo la premisa de que «la sanidad pública debe estar donde está la ciudadanía».