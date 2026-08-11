Las tormentas acompañadas de pedrisco golpean la almendra murciana a las puertas de la cosecha

Las tormentas registradas, el pasado lunes, dejaron importantes precipitaciones y episodios de pedrisco en diferentes puntos de la Región de Murcia, causando graves daños en numerosas explotaciones agrícolas.

Las comarcas del Noroeste, Río Mula y Altiplano han sido algunas de las zonas más afectadas por una tormenta acompañada de fuertes precipitaciones y pedrisco

Las comarcas del Noroeste, Río Mula y Altiplano han sido algunas de las zonas más afectadas por una tormenta acompañada de fuertes precipitaciones y pedrisco, a la que se suman los efectos provocados por el viento y los fuertes contrastes térmicos registrados en los últimos días, que han agravado la situación de las explotaciones agrícolas.

Según las primeras estimaciones calculadas por COAG Murcia, entre 15.000 y 20.000 hectáreas de diferentes cultivos podrían haberse visto afectadas. No obstante, la evaluación de los daños continúa sobre el terreno y será necesario esperar para determinar con mayor precisión la superficie y el alcance definitivo de las pérdidas.

La situación es especialmente preocupante para los productores de almendra, ya que el episodio meteorológico se ha producido en un momento crítico

La situación es especialmente preocupante para los productores de almendra, ya que el episodio meteorológico se ha producido en un momento crítico, cuando buena parte de la cosecha se encontraba prácticamente preparada para iniciar la recolección. En cuestión de minutos, una cantidad importante de la producción ha terminado en el suelo o ha quedado dañada, comprometiendo una parte significativa de los ingresos previstos por los agricultores.

A los efectos directos del pedrisco, que ha provocado la caída de almendras y daños en frutos, ramas y árboles, se suman los fuertes vientos y cambios bruscos de temperatura, que están ocasionando daños adicionales en los frutos y debilitando las plantaciones.

Desde COAG Murcia se estima inicialmente que los daños podrían suponer entre un 20% y un 50% de la producción en las parcelas afectadas, aunque estas cifras son todavía provisionales y podrían variar a medida que avance la evaluación de las explotaciones y se conozca con mayor exactitud el alcance de los daños.

Para la Unión de Pequeños Agricultores y Ganaderos de la Región de Murcia, la respuesta urgente que debe dar el Gobierno Regional se debe centrar en dos medidas: ayudas económicas directas, con los fondos económicos de contingencia como los que se establecieron el año pasado, de los que no fueron beneficiaros el cultivo del almendro, y mejorar las líneas de seguros para los cultivos de secano, fundamentalmente para el almendro al ser el cultivo que registra mayor superficie, recogiendo las especificaciones de la Región de Murcia, como se ha realizado para otros cultivos.

Un seguro más efectivo

Zona afectada por el granizo / La Opinión

Desde Fecoam, Pedro Guerrero ha destacado que el seguro de la almendra es una herramienta ‘poco efectiva’ y muchos agricultores optan por no asegurar sus terrenos en el caso del secano.

Sobre la recogida de almendra, el presidente de la cooperativa Frutas Caravaca, Juan Pedro Martínez, recordaba que también quedaban alboreás de manzana y peras en puntos concretos, pero la mayor zona afectada es de almendros, “el 80% de los agricultores aún no habían empezado con la recolección”, destacaba Martínez quien también adelantaba que la campaña de oliva se verá mermada.

Afectado el 50% del arroz bomba

Aunque todavía se están supervisando las zonas afectadas, en el coto arrocero, en la parte más próxima al municipio de Calasparra, el granizo tumbó buena parte de la cosecha del arroz bomba, que estaba más avanzado que la variedad Balilla por Sollana, que se sembró más tarde”, destacaba el presidente de la DOP Arroz de Calasparra, José Martínez quien adelantó que “queremos esperar un par de días para ver como avanza y sí es posible recuperar esas parcelas de la variedad de arroz bomba, que están tumbadas y que pueden llegar a producir daño”. Una cuestión complicada en el arroz bomba, debido a que la caña de la espiga es hueca, “cuando se tumba, levantarse es muy difícil y sobre todo en el momento que se encontraba, que le quedaban unos 20 días” subrayaba Martínez quien adelantó que “ahora habrá que controlar el agua para que la espiga no entre en contacto con el agua”.