Inserción laboral
El servicio móvil de empleo de San Pedro atiende a más de medio centenar de vecinos
La iniciativa piloto ha realizado 213 actuaciones para acercar los servicios públicos de empleo a municipios sin sede física del SEF, con seguimiento individualizado.
El programa itinerante ‘SEF+Cerca’ ha realizado 213 actuaciones de orientación e inserción laboral en San Pedro del Pinatar durante el primer semestre de 2026, en el que ha atendido de forma personalizada a 53 vecinos del municipio.
La iniciativa, impulsada por la Consejería de Empresa, Empleo y Economía Social a través del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF), en colaboración con la Concejalía de Empleo del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar, lleva seis meses funcionando como proyecto piloto para acercar los servicios públicos de empleo a municipios que no disponen de una sede física del SEF.
Durante este periodo, la oficina móvil ha realizado un seguimiento continuado de los usuarios con el objetivo de facilitar su acceso a los recursos de empleo y mejorar sus posibilidades de incorporación al mercado laboral.
Entre las 213 actuaciones desarrolladas, los trámites más demandados han sido las consultas a la web del SEF y al portal Senda, el uso de la aplicación SEF Móvil, la información sobre el mercado de trabajo y la elaboración del eCurriculum.
El servicio también ha gestionado demandas de empleo, entre ellas altas, modificaciones y traslados, evitando que los usuarios tengan que desplazarse a otros municipios para realizar estos trámites.
A la atención individual se suma la actividad formativa desarrollada a través del aula itinerante. Durante los primeros seis meses del año se han impartido cinco talleres prácticos en los que han participado 43 personas.
Tres de estas sesiones se han centrado en técnicas para la búsqueda activa de empleo, mientras que las otras dos han abordado habilidades y herramientas para afrontar entrevistas de trabajo.
Tras los resultados obtenidos durante esta primera fase, la unidad ‘SEF+Cerca’ mantendrá su presencia en San Pedro del Pinatar a partir de septiembre, con atención presencial dos días cada mes.
Los ciudadanos interesados podrán reservar cita previa mediante el formulario habilitado por el Servicio Local de Empleo y Formación del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar.
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