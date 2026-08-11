Lorca encara la recta final del desbroce de caminos y carreteras

El Ayuntamiento de Lorca encara la fase final del operativo de desbroce iniciado el pasado mes de junio en carreteras, caminos y espacios públicos del término municipal. Los trabajos han permitido actuar sobre cientos de kilómetros de cunetas y márgenes, además de carriles bici, aceras y calles de núcleos rurales, con el objetivo de mejorar la seguridad vial y reducir el riesgo de incendios y arrastres provocados por las lluvias.

El concejal de Pedanías, Ángel Meca, ha supervisado este lunes los trabajos que se desarrollan en La Hoya, una de las zonas incluidas en la planificación. Las tareas han consistido en la retirada de maleza, troncos, ramas caídas, arbustos, escombros y residuos acumulados en caminos y otros espacios municipales.

«Son intervenciones muy necesarias de cara a facilitar el tránsito y aumentar la seguridad vial. Este desbroce era urgente y absolutamente prioritario», ha señalado Meca, quien ha destacado que las actuaciones se encuentran «totalmente planificadas».

Las condiciones meteorológicas de la pasada primavera retrasaron el inicio del dispositivo, según ha explicado el edil. Las lluvias tardías mantuvieron la vegetación verde durante más tiempo de lo habitual, por lo que fue necesario esperar a que la maleza se secara antes de comenzar su retirada.

Los trabajos se han concentrado especialmente en la red de caminos municipales, caracterizada en Lorca por su extensión y dispersión. A estas actuaciones se han sumado durante los últimos meses otras intervenciones de la Concejalía de Pedanías dirigidas a la limpieza de viales y ramblas y a la reparación de caminos.

Actualmente, los equipos trabajan en La Hoya y Almendricos con maquinaria de mano. La planificación continuará posteriormente en Ramonete y Morata, con las que está previsto cerrar el programa inicial de actuaciones.

El dispositivo ha pasado también por Campillo, Torrecilla, Avilés, La Campana, La Escucha, Purias, Zarzadilla de Totana, Zarcilla de Ramos, las pedanías del Valle, las de Nogalte, Zarzalico y otras pedanías altas del municipio.

«En definitiva, cientos y cientos de kilómetros revisados y trabajados, sin perder de vista carriles bici, aceras y calles de núcleos rurales por todo el término municipal», ha indicado Meca.

Para desarrollar las labores se han empleado excavadoras, tractores, desbrozadoras, sierras y otra maquinaria especializada, además del trabajo manual realizado por los operarios. Una vez que vuelva a brotar la vegetación, el Ayuntamiento prevé proceder a su fumigación para mantenerla bajo control y evitar que invada de nuevo los caminos.

El concejal ha señalado que el operativo busca «garantizar la seguridad vial, reducir el riesgo de incendios y el peligro por riadas, mejorar la visibilidad en carreteras y caminos y ofrecer una mejor imagen de nuestros barrios y pedanías».

Meca ha subrayado además el esfuerzo necesario para desplegar estas actuaciones en un término municipal de gran extensión, alcanzando tanto las principales vías de comunicación como los pequeños núcleos de población.

Por último, el edil ha agradecido la colaboración de los pedáneos, que acompañan a los equipos y supervisan diariamente las actuaciones, así como el trabajo de los operarios, especialmente durante las elevadas temperaturas registradas en julio.

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También ha destacado el esfuerzo que supone atender los distintos puntos del municipio debido a su extensión y dispersión, y ha enmarcado estas actuaciones en el compromiso del Gobierno local, encabezado por el alcalde, Fulgencio Gil, de mejorar los servicios y la calidad de vida en todas las pedanías y núcleos de Lorca.