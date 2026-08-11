Cerca de 500 niños de Lorca participan en los talleres estivales de conciliación

Cerca de medio millar de niños participan este verano en los talleres ‘Divirtiéndose en Igualdad’, una iniciativa del Ayuntamiento de Lorca dirigida a menores de entre 3 y 12 años que combina actividades lúdicas y educativas con medidas para favorecer la conciliación de la vida personal, familiar y laboral.

El programa, que comenzó el pasado 23 de junio y se prolongará hasta el 31 de agosto, entra ahora en su recta final después de desarrollarse en distintos centros educativos de la ciudad y también en pedanías, con el objetivo de acercar este servicio a las familias que residen fuera del casco urbano.

La concejal de Mujer, María de las Huertas García, ha visitado este lunes el CEIP San Fernando, una de las sedes de los talleres, donde ha conocido las diferentes actividades que realizan los menores antes del inicio del nuevo curso escolar.

Juegos de agua, gymkanas, teatro, actividades deportivas, juegos de mesa y talleres creativos forman parte de la programación desarrollada durante los meses de verano. Según la edil, estas propuestas han contado con la participación de cerca de 500 niños sumando el conjunto de centros incluidos en el programa.

‘Divirtiéndose en Igualdad’ busca ofrecer alternativas de ocio educativo durante las vacaciones escolares y, al mismo tiempo, facilitar la conciliación de las familias. Las actividades incorporan contenidos relacionados con la coeducación, la igualdad y la eliminación de roles y estereotipos de género.

Los talleres disponen de aula matinal entre las 8.00 y las 9.00 horas. Las actividades principales se desarrollan de 9.00 a 14.00 horas y el servicio se amplía con un aula vespertina hasta las 15.00 horas.

El programa se desarrolla tanto en el casco urbano como en distintas pedanías. Entre los espacios participantes se encuentran los CEIP Alfonso X El Sabio, Ana Caicedo Richard, Sagrado Corazón y San Fernando, además del Centro de la Mujer de Aguaderas, el CEIP Petra González de La Paca, el Centro Social de La Torrecilla, el CEIP Villaespesa de Tercia y el CEIP Nuestra Señora del Rosario.

La extensión de las actividades fuera del núcleo urbano pretende facilitar el acceso de las familias residentes en zonas más alejadas y dinamizar los núcleos rurales durante el verano.

María de las Huertas García ha destacado que estas iniciativas permiten ofrecer actividades a los menores durante las vacaciones en las que, además de ocupar su tiempo libre, «puedan aprender valores, habilidades y forjar nuevas amistades».

La concejal ha señalado asimismo que el programa se enmarca en los objetivos del Plan de Igualdad de Oportunidades entre Mujeres y Hombres del municipio y ha asegurado que el Ayuntamiento continuará impulsando este tipo de iniciativas para favorecer la conciliación de la vida laboral, personal y familiar.

‘Divirtiéndose en Igualdad’ está financiado a través de una subvención del Plan Corresponsables del Ministerio de Igualdad del Gobierno de España, a través de la Secretaría de Estado de Igualdad y para la Erradicación de la Violencia contra las Mujeres, en colaboración con el Gobierno de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

La Concejalía de Mujer mantendrá además durante los próximos meses otros programas destinados a facilitar la conciliación. Entre ellos figura el ‘Punto de Conciliación’, activo desde mayo hasta el 18 de diciembre de 2026, de lunes a viernes no festivos, aunque queda interrumpido durante junio, julio, agosto y septiembre.

A esta iniciativa se sumará ‘Conciliamos la vuelta al cole 2026’, que se desarrollará del 1 al 7 de septiembre, excluido el fin de semana, así como ‘Ludoferia 2026’, prevista para los días 19, 20, 25 y 26 de septiembre.

El calendario incluye también ‘En Lorca se concilia’, que se celebrará durante el Día del Maestro, jornada no lectiva y no festiva según el calendario escolar del curso 2026/2027.

Noticias relacionadas

Durante las vacaciones de Navidad se desarrollarán las ‘Escuelas de Navidad 2026: Divirtiéndose en Igualdad’, que concluirán el 31 de diciembre de acuerdo con el calendario escolar. También están previstas ‘La magia de conciliar en Navidad’, los días 21, 22, 23, 24, 28, 29 y 30 de diciembre, y su edición en pedanías, programada para los días 28 y 29 de diciembre.