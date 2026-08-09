Fiestas
Las personas con discapacidad tendrán un 'fast pass' para la feria y los conciertos de Las Torres de Cotillas
Estos pases servirán tanto para el acceso a las taquillas para pagar sus tickets como para la incorporación preferencial en el acceso a las atracciones
El 'fast pass' es un sistema ya implantado en multitud de eventos o atracciones turísticas que suelen registrar colas para acceder de forma habitual, como en el caso de los parques de atracciones. Y el Ayuntamiento de Las Torres de Cotillas ha dedicido ponerlo a prueba en sus fiestas patronales. Las personas con discapacidad podrán acceder de manera preferente a la feria de atracciones y a los conciertos gracias a este sistema de acreditaciones.
"Queremos favorecer su inclusión y garantizar una participación más cómoda, accesible e igualitaria de toda la ciudadanía en los espacios más concurridos y esperados de nuestros festejos", explica el alcalde Pedro José Noguera, que pide la compresión y colaboración del resto de asistentes.
En la feria estos pases servirán tanto para el acceso a las taquillas para pagar sus tickets como para la incorporación preferencial en el acceso a las atracciones, evitando esperas prolongadas y facilitando que toda la ciudadanía disfrute de la feria en las mejores condiciones posibles.
Una medida que también se llevará a cabo en las actuaciones musicales que se celebren en el campo municipal de rugby y que contarán con los accesos controlados. Las personas interesadas podrán recoger su 'fast pass' físico en la oficina del polideportivo municipal, a partir de este lunes, de 9.00 a 14.00 horas, presentando la documentación acreditativa correspondiente.
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