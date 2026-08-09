El Salón de Plenos del Ayuntamiento de Cehegín acogió el acto de elección de la Reina de las Fiestas Patronales 2026, en el que Isabel Moya Fernández ha sido elegida Reina de las Fiestas de Cehegín 2026.

Isabel estará acompañada durante las fiestas por las integrantes de la Corte de Honor: Inés Galván Fajardo, Mireya de Gea López, Natalia Guillamón Sánchez, Elena López Abril, Nadia Martínez Martínez y Paz Muñoz Ruiz.

Isabel Moya Fernández, elegida Reina de las Fiestas Patronales de Cehegín 2026 / La Opinión

El acto ha contado con la presencia de la alcaldesa de Cehegín, Alicia del Amor, el concejal de Festejos, Lolo García y miembros del Equipo de Gobierno.

También han asistido la Pregonera de las Fiestas 2026, María Senena Corbalán, el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol

También han asistido la Pregonera de las Fiestas 2026, María Senena Corbalán, el presidente de la Hermandad de la Virgen de las Maravillas, Tomás Noguerol, miembros del jurado, Reinas de años anteriores, representantes de las empresas colaboradoras, familiares y amigos de las candidatas y numerosos vecinos y vecinas de Cehegín.

Durante la velada se ha puesto de manifiesto la ilusión y el compromiso de las siete jóvenes que este año integran la Corte de Honor

Durante la velada se ha puesto de manifiesto la ilusión y el compromiso de las siete jóvenes que este año integran la Corte de Honor y que serán protagonistas de las próximas Fiestas Patronales en honor a la Virgen de las Maravillas.

La Alcaldesa felicitó a Isabel Moya Fernández por su elección y a todas las integrantes de la Corte de Honor, deseándoles que disfruten de una experiencia que formará parte de sus recuerdos y de la historia de las fiestas cehegineras.

El acto de coronación y Pregón tendrá lugar el sábado 29 de agosto, a las 21:00 horas, en la Plaza del Castillo