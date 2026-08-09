Social
Celebrada la tradicional jornada de padres en el Campamento Helios 26 del Grupo Scout Ciudad del Sol 108
El campamento es la culminación de la Ronda Solar
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L. O.
Este domingo se celebraba la tradicional jornada de padres en el Campamento Helios 26 del Grupo Scout Ciudad del Sol 108, que se iniciaba a comienzos de mes en Montes Universales, en Orihuela del Tremedal, Teruel.
El campamento es la culminación de la Ronda Solar, donde se pone en práctica todo lo aprendido durante el año. Desde primera hora se han celebrado distintas ceremonias y a continuación los scouts han disfrutado de unas horas libres con sus padres. La vuelta a Lorca está prevista para el día 15.
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