El Carnaval de Águilas 2027 ya conoce a su Mussona, Doña Cuaresma, Don Carnal y La Musa

Tras el nivel artístico de las puestas en escena con la que se presentaron los candidatos a Personajes del Carnaval de Águilas 2027, se aventura que el próximo carnaval va a ser pletórico, espectacular. Fue en la Gala Elección de los Personajes del Carnaval de Águilas 2027, con la que comienza el carnaval aguileño del próximo año, que se celebró en una Plaza Antonio Cortijos que se llenó de carnavaleños, los más animados con ganas de fiesta fueron las peñas de los candidatos, que no cesaron en demostrar que sus candidatos eran los mejores para representar a esta fiesta declarada de Interés Turístico Internacional. Tras una larga votación y escrutinio se conoció que las peñas carnavaleñas elegían a Francisco Sánchez de la Peña Confusión Nocturna para encarnar a La Mussona; Carmen Gómez de la Peña World Fantasy se transformará en Doña Cuaresma; el responsable de llenar de jolgorio el carnaval será Fernando Rabal de la Peña Terpsicore quien dará vida a Don Carnal; y la inspiración de los carnavaleños, la Musa será Paula Vera de la Peña Azabache.

Una gala, en la que a pesar de conocerse hace unas semanas siendo elegidos por sorteo, también se presentaron ante las peñas los Personajes Infantiles, con unas puestas en escena que no desmereciendo a las de los adultos. Marina López González de la Peña Terpsicore y del Colegio Carlos V quien dará vida La Mussona, se presentó entre la lluvia y el fuego con una fantasía de colores rojos y un espectacular tocado; Doña Cuaresma Infantil será Vanesa Asensio Bueno de la Peña Aquilae y del Colegio Virgen de los Dolores fue la que quiso impartir cordura y seriedad con un vestido dorado y una corona de reina con una coreografía al nivel de las de los personajes adultos; a Don Carnal Infantil lo encarnará Carlos Reche Cortés, de la Peña La Rata Loca y del Colegio Carlos V, quien con música de los años 90 y con un diseño plateado levantó de sus asientos a todos los carnavaleños presentes en la gala; mientras que la Musa será Claudia Albarracín Muñoz de la Peña Terpsicore y del Colegio Las Lomas llegó al escenario de la Plaza Antonio Cortijos creando con su cuerpo de baile un musical de fantasía, elegante, de pedrería dorada, con un tocado muy de plumas, quien demostró como el resto de sus compañeros que el carnaval de Águilas tiene un gran futuro.

Los personajes elegidos para el Carnaval de Águilas 2027. / Jaime Zaragoza

Los candidatos a Personajes adultos volvieron a demostrar que la imaginación de los carnavaleños no tiene límites, comenzando en sus presentaciones con unas puestas en escena en las que llevaban trabajando varios meses y que, para los elegidos, seguro que va a ser una historia que tendrá su continuidad en el Carnaval 2027. José Antonio Martos de la Peña La Movida Aguileñas se presentó como un diabólico payaso que absorbió al lado tenebroso a todo el circo; Adriana Hernández de la Peña Sinergia, se convirtió en un siniestro ser; y Francisco Sánchez de la Peña Confusión Nocturna subió al escenario como un monstruo marino, todos los candidatos a Mussona, destacaron por los impresionantes maquillajes que presentaron.

Carmen Gómez de la Peña World Fantasy fue la única candidata a Doña Cuaresma, por lo que proclamó para que representara la seriedad y el recato que obliga el personaje, presentándose con un vestido de fantasía de tonos verdes. Para darle vida a Don Carnal se presentaron Aarón Jorquera de la Peña Elixir, quien llegó al escenario con una fantasía de plumas y tonos naranjas; y Fernando Rabal de la Peña Terpsicore, que con su cuerpo de baile trasladó la gala al antiguo Egipto. La presentación de los candidatos finalizó con las candidatas a Musa, llegando primero al escenario Rosa García de la Peña Stravaganza, quien con tonos dorados con varios temas musicales y su ballet representaron un musical que compartió a pie de público; tras ella llegó al escenario son Paula Vera de la Peña Azabache, con su peña creo también un musical sobre el escenario, varios temas musicales, colores turquesas y un tocado de plumas, una presentación muy elegante que logró un espectacular musical carnavalero.

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Tras el escrutinio se conoció que Francisco Sánchez va a ser La Mussona; Carmen Gómez será Doña Cuaresma; Fernando Rabal Don Carnal; y Paula Vera la Musa, ellos van a representar a los Personajes del Carnaval de Águilas 2027, un carnaval que ha comenzado con esta gala en pleno mes de agosto, a partir de este momento comienza una larga carrera de fondo para los personajes, puesto que tienen hasta febrero para darle forma y vida a un sueño que llevan persiguiendo desde niños, ser alguna vez Personajes de su carnaval. Una cita carnavalera que también sirvió de despedida de Cristina Vera como directora del Ballet Oficial de la Federación de Peñas, poniendo fin a cuatro años dirigiendo a uno de los emblemas más significativos del carnaval aguileño, en los próximos días se conocerá sobre quien recae esa responsabilidad.