Seis detenidos en 139 controles de la Policía Local en 7 días en Lorca

La Policía Local de Lorca ha realizado durante la última semana un total de 139 controles de tráfico y seguridad ciudadana en diferentes puntos del municipio, de los cuales 25 han estado dirigidos específicamente a la vigilancia de los vehículos de movilidad personal (VMP). Asimismo, se ha continuado con los dispositivos de vigilancia especiales en pedanías del término municipal, donde se han desarrollado 41 controles que han permitido verificar 164 vehículos e identificar a 328 personas, informan desde el Ayuntamiento en una nota.

Los diferentes dispositivos y actuaciones llevados a cabo por los agentes se saldaron con la detención de seis personas. Dos de ellas fueron arrestadas como presuntas autoras de sendos delitos contra la seguridad vial por conducir bajo la influencia de bebidas alcohólicas, otras dos por hechos relacionados con la violencia de género, una por un delito de quebrantamiento de condena al incumplir una orden de alejamiento y otra como presunta autora de un delito de exhibicionismo y provocación sexual, concreta el Consistorio.

Por otro lado, la Policía Local también ha continuado con las vigilancias específicas en parques, jardines y zonas habituales de reunión "con el objetivo de prevenir el consumo de alcohol y sustancias estupefacientes, evitar comportamientos incívicos y proteger el descanso vecinal. Como resultado de estos dispositivos se han formulado 15 expedientes por incumplir la Ordenanza Municipal de Convivencia Ciudadana".

Asimismo, se han realizado 14 intervenciones relacionadas con la Ley Orgánica 4/2015, de protección de la seguridad ciudadana por consumo o tenencia ilícita de sustancias estupefacientes, desobediencia a los agentes de la autoridad y faltas de respeto y consideración a los agentes durante el ejercicio de sus funciones, precisan desde la Administración local lorquina.

En materia de tráfico se han formulado 17 expedientes relacionados con la normativa de la Dirección General de Tráfico.

A estas actuaciones se suman otras 88 intervenciones por faltas al Real Decreto Legislativo 6/2015, por el que se aprueba el texto refundido de la Ley sobre Tráfico, Circulación de Vehículos a Motor y Seguridad Vial. Durante este periodo, los agentes municipales también han intervenido en 14 accidentes de tráfico.

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"La Policía Local de Lorca continuará reforzando los controles preventivos tanto en el casco urbano como en las pedanías, así como las vigilancias en parques, jardines y zonas de reunión, con el objetivo de prevenir conductas delictivas, mejorar la seguridad vial y ciudadana y garantizar la convivencia y el descanso de los vecinos", subrayan desde el Ayuntamiento.