Primer encierro de Blanca: rápido y con emocionantes carreras

Blanca ha dado el pistoletazo de salida a su Feria Taurina, en el marco de sus fiestas patronales en honor a San Roque, con el primero de los cuatro encierros previstos, en un acto que ha contado con la asistencia del consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño y el director general de Administración Local de la Región de Murcia, Francisco Abril. Los astados de Los chospes han recorrido 800 metros por el casco antiguo, un evento declarado de Interés Turístico Regional que ha congregado a más de 11.000 personas en el municipio.

El primer encierro, cuyos astados salieron a las 15:16 h. ha durado apenas dos minutos, siendo una carrera muy rápida y emocionante, en la que uno de los novillos se adelantó a la manada. Previamente la charanga ‘Los informales’ ha animado el recorrido desde los corrales hasta la plaza de toros portátil.

El acto que ha contado con la asistencia del consejero de Presidencia, Juventud, Acción Exterior y Emergencias, Marcos Ortuño y el director general de Administración Local de la Región de Murcia, Francisco Abril.

El siguiente encierro será nocturno tendrá lugar el 10 de agosto, a las 22:00 h., también por el recorrido tradicional. El tercer encierro será el encierro juvenil del 12 de agosto, a las 20:00 h., organizado por la Peña Manolete. El 13 agosto, el encierro será a partir de las 12:00 h. por Gran Vía, y el quinto de este año contará con el mismo escenario el 14 de agosto, pero se traslada a las 22:00 h., convirtiéndose en el segundo encierro nocturno y la novedad que se ha incorporado este año a las fiestas en honor a San Roque. Estos eventos cuentan con el apoyo de Turismo Región de Murcia Costa Cálida.

Feria taurina

Por su parte, los festejos taurinos, que contarán con los aperitivos taurinos con sorteo de los novillos que se lidiarán por la tarde, organizados por el Círculo Taurino, y los pasacalles previos de la Agrupación Musical de Blanca, tendrán lugar los días 9, 13 y 15 de agosto y estarán compuestos por tres novilladas con picadores, además de una Exhibición de Recortes que se celebrará el día 11 y durante la que también tendrá lugar el espectáculo de flamenco y de arte ecuestre ‘Pasión y Riendas’, con Achokai y Cuadra Pemar.

Los carteles serán los siguientes:

Domingo, 9 de agosto: Novillos de Los Chospes para Tomás González y Antonio Aparicio. Participación del alumno de la Escuela Taurina ‘El toreo’ Diego José Marín, con añojos de la ganadería el Alvalle.

Jueves, 13 de agosto: Novillos de Valdellán para Andrés García y Yuste Varela. Participación del alumno de la Escuela Taurina ‘El toreo’ José Antonio Belmonte, con añojos de la ganadería el Alvalle.

Sábado, 15 de agosto: Novillos de Barcial para Borja Escudero y Alejandro Cano. Participación del alumno de la Escuela Taurina ‘El toreo’ Iván de Benito, con añojos de la ganadería el Alvalle.

Los festejos comenzarán a las 18:45 horas. Las entradas se podrán adquirir en el Mucab de lunes a viernes de 11:00 a 13:30 h. y de 18 a 20 h y los sábados 11 a 13:30 h. También se podrán adquirir en la Asociación Cultural Taurina Amigos del Toreo. Más información y reservas en: 642 76 98 30.