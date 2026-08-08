El Pleno de San Pedro del Pinatar aprueba reforzar la vigilancia costera para luchar contra el narcotráfico

El Pleno del Ayuntamiento de San Pedro del Pinatar ha aprobado en su sesión ordinaria del mes de agosto una moción presentada por el grupo popular para exigir el refuerzo de medios y la mejora de la respuesta operativa de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad del Estado frente al narcotráfico en el litoral de la Región de Murcia.

La propuesta insta a la Delegación de Gobierno a incrementar urgentemente las plantillas de la Guardia Civil y la Policía Nacional, así como a dotar de más medios materiales y tecnológicos al Servicio Marítimo de la Guardia Civil.

Así, todos los grupos coincidieron en la necesidad de proteger las costas de la Región frente a la creciente implantación de estructuras vinculadas al abastecimiento logístico de narcolanchas, el denominado ‘petaqueo’, y el tráfico ilícito de drogas.

Por otra parte, el Pleno aprobó la nueva Ordenanza Reguladora del Servicio de Transporte Público Urbano de Viajeros en Vehículos de Turismo por Taxi, que supone una modernización de una normativa cuya base se remonta a 1964 y cuya última modificación se produjo en 1998.

La concejal de Transportes explicó que esta nueva norma responde a la demanda del sector y que pretende «dotar al servicio de un marco jurídico moderno, completo y adaptado a las nuevas necesidades de los profesionales y de los usuarios».

Así, la nueva ordenanza adapta el servicio a la legislación autonómica vigente e incorpora herramientas tecnológicas como el pago mediante tarjeta o los sistemas de geolocalización.

Asimismo, Riquelme subrayó que el texto presta una atención especial a la accesibilidad, «favoreciendo la incorporación progresiva de vehículos adaptados y regulando con mayor precisión las obligaciones del servicio hacia las personas con movilidad reducida».

Un Plan de Vivienda abierto a la ciudadanía

Durante el Pleno también se aprobó la moción presentada por el Grupo Municipal Socialista para que la elaboración del futuro Plan Municipal de Vivienda sea pública, transparente y participativa.

El portavoz socialista, José Lorenzo Martínez Ferrer, señala que «no se vota cuántas viviendas construir, ni dónde, ni con qué presupuesto. Se vota cómo queremos elaborar el Plan Municipal de Vivienda».

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El acceso a la vivienda es ya uno de los principales problemas sociales, especialmente para jóvenes, familias trabajadoras y personas con mayores dificultades económicas. Por ello, desde el PSOE consideran que el futuro Plan de Vivienda no debe redactarse «entre cuatro paredes», sino incorporando las experiencias, necesidades y propuestas de quienes viven este problema cada día.