Lotería
Parte del Segundo Premio de la Lotería Nacional se vende en Puerto de Mazarrón
La localidad murciana de Puerto de Mazarrón ha sido una de las afortunadas en el sorteo de la Lotería Nacional de este sábado
El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado parte del Segundo Premio, por importe de 120.000 euros al billete o serie, en la localidad murciana de Puerto de Mazarrón, concretamente en la administración situada en la calle Hernán Cortés.
Ha sido a través del número 23381 y se desconoce la cantidad de décimos vendidos.
Además de Puerto de Mazarrón han sido agraciadas las localidades de Villanueva de la Serena (Badajoz); Castuera (Badajoz); Azuaga (Badajoz); Granja de Torrehermosa (Badajoz); Barcelona y Quinto (Sevilla).
El primer premio, dotado con 600.000 euros al billete o serie, ha correspondido al número 57521 y se ha vendido íntegramente en Illescas (Toledo).
Obtienen reintegro los décimos terminados en 1,2 y 8. Se han repartido 42 millones de euros en premios (el 70% de la emisión de los décimos).
La próxima semana el sorteo de la Lotería Nacional estará dedicado al centenario de la fundación de la Confederación Hidrográfica del Segura
- Un terremoto de magnitud 4,1 hace temblar la Región de Murcia
- Asesina a su mujer en su taller de zapatería de un centro comercial de Murcia y logra huir
- La tierra no da tregua en la Región: tercer terremoto en menos de dos semanas
- Detenido en Puerto Lumbreras el presunto asesino de su exmujer en el centro comercial de Murcia
- La hermana de la mujer asesinada en un centro comercial de Murcia: 'Era una persona maravillosa y conocer a ese psicópata fue su perdición
- Despedida una encargada de tienda en Murcia por pasar más de ocho horas al teléfono durante su jornada laboral en solo un mes
- Este es el municipio de la Región de Murcia donde mejor se verá el eclipse del 12 de agosto
- Cosen a puñaladas a un joven de 22 años de madrugada en una calle de Los Narejos