Parte del Segundo Premio de la Lotería Nacional se vende en Puerto de Mazarrón

El sorteo de la Lotería Nacional de este sábado ha dejado parte del Segundo Premio, por importe de 120.000 euros al billete o serie, en la localidad murciana de Puerto de Mazarrón, concretamente en la administración situada en la calle Hernán Cortés.

Ha sido a través del número 23381 y se desconoce la cantidad de décimos vendidos.

Además de Puerto de Mazarrón han sido agraciadas las localidades de Villanueva de la Serena (Badajoz); Castuera (Badajoz); Azuaga (Badajoz); Granja de Torrehermosa (Badajoz); Barcelona y Quinto (Sevilla).

El primer premio, dotado con 600.000 euros al billete o serie, ha correspondido al número 57521 y se ha vendido íntegramente en Illescas (Toledo).

Obtienen reintegro los décimos terminados en 1,2 y 8. Se han repartido 42 millones de euros en premios (el 70% de la emisión de los décimos).

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