La llegada de turistas a Lorca ‘obliga’ a reforzar el servicio de limpieza

El Ayuntamiento de Lorca, a través de Limusa, ha reforzado estos días los servicios municipales de limpieza debido al aumento de la movilidad de la población y la llegada de turistas que experimenta el municipio durante el periodo estival.

El traslado de numerosos vecinos a las pedanías durante los primeros días de agosto para disfrutar de sus vacaciones, junto al aumento de visitantes nacionales y extranjeros en el casco histórico y el litoral lorquino, ha motivado un refuerzo específico de los trabajos de limpieza y mantenimiento.

Durante la última semana, se ha intensificado la presencia de equipos en distintas pedanías, entre ellas Coy, donde incluso se ha contado con apoyo auxiliar para atender las necesidades derivadas del aumento de población y de la mayor utilización de espacios públicos como la playa fluvial. Estos refuerzos han permitido complementar los servicios habituales de barrido manual y mecánico, baldeo, hidrolimpieza, recogida de muebles y enseres, vaciado de papeleras y eliminación de vertidos puntuales.

Asimismo, el incremento de población estacional en numerosas pedanías ha obligado a programar rutas extraordinarias de limpieza mediante furgonetas de intervención, complementarias al servicio de intervención SIP. A ello, se añade el importante dispositivo desplegado con motivo de las fiestas patronales que se celebran durante estos días, como -por ejemplo- Campillo, donde en los últimos días se ha actuado; y ya se trabaja en los preparativos para Morata y La Parroquia, entre otras pedanías.

Los equipos también han prestado una atención especial a aquellos espacios con mayor afluencia de visitantes durante el verano. El casco histórico de Lorca ha contado con un refuerzo de las labores de limpieza, especialmente mediante baldeos nocturnos e hidrolimpieza de calles y plazas, mientras que en las playas del término municipal se mantiene un seguimiento específico para garantizar unas condiciones óptimas de limpieza durante toda la temporada estival.

En este sentido, y debido a las limitaciones propias del Parque Regional de Calnegre y Cabo Cope, este verano los contenedores de recogida selectiva y el punto de depósito de bolsas de basura se han concentrado en una única área de aportación situada en la explanada de acceso a las calas, facilitando la gestión de los residuos sin afectar al espacio natural protegido.

Paralelamente, durante toda la semana, se han desarrollado de forma coordinada los distintos servicios de limpieza viaria, que incluyen barrido manual, barrido mecánico, baldeos, fregadora, hidrolimpiadoras y furgonetas de limpieza, organizados en turnos de mañana, tarde y noche para mantener la ciudad en las mejores condiciones posibles.

Entre las actuaciones más destacadas figura también el incremento de los servicios de recogida de muebles y enseres, una prestación que durante el verano llega a triplicar el número de avisos respecto a otras épocas del año como consecuencia de mudanzas, segundas residencias y trabajos de acondicionamiento de viviendas. A ello, se suman las actuaciones en puntos de aportación, la atención a incidencias comunicadas por los vecinos y el acondicionamiento de diferentes espacios públicos.

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Este dispositivo extraordinario se mantendrá durante todo el verano, adaptando diariamente la planificación de los equipos en función de la evolución de la población estacional, la afluencia de visitantes y la celebración de eventos, con el objetivo de ofrecer un servicio de limpieza eficaz en todo el municipio y contribuir a que Lorca presente su mejor imagen tanto para los lorquinos como para quienes la visitan.