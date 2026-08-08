Coros y Danzas Virgen de las Huertas representará a España en el Vístula Folk Festival de Polonia

La Asociación de Coros y Danzas Virgen de las Huertas de Lorca ha sido seleccionada para representar a España en el Vístula Folk Festival 2026, que celebrará su decimocuarta edición del 18 al 23 de agosto en la histórica ciudad dePłock (Polonia)

El festival reunirá a delegaciones procedentes de Brasil, Kurdistán, Letonia, Ucrania y Polonia, siendo el grupo lorquino el encargado de representar a nuestro país con un completo programa de seis actuaciones en las que mostrará la riqueza del folclore tradicional de Lorca y su comarca

Durante su estancia en Polonia, la agrupación interpretará un amplio repertorio de malagueñas, seguidillas, parrandas y jotas, acompañado de una variada muestra de la indumentaria tradicional lorquina. Sus actuaciones formarán parte de algunos de los actos más destacados del festival, como la presentación oficial de las delegaciones internacionales en el Mercado Viejo, la gala inaugural, la gran fiesta de baile popular en la plaza principal de la ciudad y una misa ecuménica en la Catedral de Płock, seguida de un desfile folclórico por la emblemática calle Tumska.

El Vístula Folk Festival hunde sus raíces en el histórico Festival del Vístula, celebrado entre 1967 y 1980 y considerado durante años el principal evento folclórico de Polonia. Tras su recuperación en 2012 por el Centro de Cultura y Arte de Płock (POKiS), el certamen volvió a convertirse en un importante encuentro internacional dedicado a la música, la danza y las tradiciones populares. Además, cuenta con el respaldo oficial del CIOFF (Consejo Internacional de Organizaciones de Festivales de Folklore y de las Artes Tradicionales), organismo que garantiza la calidad artística y la autenticidad de las manifestaciones culturales participantes.

La expedición lorquina estará integrada por 29 personas, que además de mostrar el patrimonio cultural de Lorca, promocionarán la ciudad llevando hasta Polonia piezas de cerámica tradicional, como la “Jarra de Novia”, y productos gastronómicos típicos, entre ellos los crespillos, recientemente declarados Bien de Interés Turístico de la Región de Murcia.

Representar a España en este prestigioso festival supone un importante esfuerzo económico para la asociación. El desplazamiento tiene un coste cercano a 14.000 euros, una cantidad asumida íntegramente por los propios integrantes del grupo con el objetivo de seguir difundiendo el nombre de Lorca y sus tradiciones por todo el mundo.

La preparación de esta cita internacional ha requerido meses de intenso trabajo. Durante todo el verano, los componentes del grupo han ensayado con constancia en la explanada del Huerto de la Rueda, soportando las altas temperaturas propias de estas fechas. Unos ensayos que han despertado el interés de numerosos viandantes, que han podido disfrutar del esfuerzo y la dedicación con los que la agrupación afronta cada compromiso para llevar el nombre de Lorca a lo más alto.

Con motivo de este viaje internacional, la asociación estrenará además dos nuevas camisetas, realizadas gracias al patrocinio de las empresas lorquinas Sumeba Lorca, León Solar y Electric, S.L.U., Guiltec Electricidad eInstalaciones Eléctricas Electrisan. Desde Coros y Danzas Virgen de las Huertas han querido expresar públicamente su agradecimiento por el apoyo recibido, destacando la importancia de que el tejido empresarial continúe respaldando la cultura tradicional y el folclore.

Esta participación internacional llega apenas unas semanas después de que la agrupación actuara en el 58.º Festival Internacional de Folclore en el Mediterráneo, celebrado el pasado mes de julio en la ciudad de Murcia, con la Catedral como escenario.

A su regreso de Polonia apenas habrá tiempo para el descanso. La asociación ya trabaja en la organización del 36.º Festival Internacional de Folklore Virgen de las Huertas, que se celebrará durante la Feria Chica de 2026 y que este año tendrá un carácter especialmente emotivo al coincidir con el 40.º aniversario de Coros y Danzas Virgen de las Huertas. Un aniversario que llegará acompañado de importantes novedades y actividades conmemorativas.

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Asimismo, la asociación invita a vecinos y visitantes a disfrutar de su tradicional chiringuito durante las fiestas patronales: en la Feria Chica, en el atrio del convento de la Virgen de las Huertas, y en la Feria Grande, en el Huerto de la Rueda, donde podrán degustar algunos de los platos más representativos de la gastronomía lorquina.