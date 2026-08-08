La Biblioteca Pilar Barnés de Lorca ya ha prestado más de 2.000 libros este verano

La concejal de Educación del Ayuntamiento de Lorca, Rosa María Medina, ha informado este viernes de la gran demanda de lecturas para las vacaciones protagonizada por los lorquinos este verano.

“La época estival y las vacaciones son el momento idóneo para la lectura. Retomar aquellos títulos que por falta de tiempo no has podido leer durante el invierno, la última novela publicada por tu autor favorito, aquel best seller del que todo el mundo habla y no sabes muy bien de qué va o retomar un clásico. Y esta necesidad de llevar uno o más libros en la maleta de viaje se ve reflejado en los datos de préstamo de nuestras bibliotecas”, ha indicado la edil.

Y es que, sólo durante este mes de julio, se han prestado cerca de 2.000 títulos en la Biblioteca Pilar Barnés, todos ellos de ficción. “Novela histórica, negra, policíaca y romántica son las preferidas por el público adulto. Si hablamos de la nacionalidad de los autores, predomina el thriller escrito por autores españoles”.

A este gran número de préstamos, hay que añadir las nuevas incorporaciones al catálogo de la Red Municipal de bibliotecas de Lorca, con la adquisición de novedades editoriales de novela negra, romántica, histórica y obras divulgativas.

“Para aquellos que estén enganchados a la novela negra, policiaca y de misterio, parece que vivimos un momento dulce y prolífico de títulos y autores que se han subido a este tren”, ha indicado Medina, aludiendo a la adquisición de novelas como: La mala hija, de Pedro Martín, que es un ejemplo perfecto, thriller revelación de este año; Crimen bajo la Tramontana, de Mireia García Contreras, con el Mediterráneo de fondo, en el que la culpa y el deseo se entrelazan; ¿Quién ha matado a Agatha Christie?, de Laura Manzanera, ambientada en un hecho real, la extraña muerte de la autora británica; o Fuera de plano, la última novela del escritor murciano Jesús Boluda del Toro.

El amor, el deseo y las historias cotidianas escritas con gran exquisitez, como: Lo inesperado, de Pedro Simón, donde el autor vuelve a posar la mirada sobre la gente corriente; o A media luz, de Joyce Carol Oates, que nos relata una historia sobre el amor y el deseo en la madurez de la vida, se encuentran entre las más solicitadas por los usuarios.

Para los amantes de la historia y las novelas ambientadas en hecho reales, este verano la Red Municipal de Bibliotecas de Lorca ha adquirido títulos tan esperados por los lectores como: Demasiado lejos, de Eduardo Sacheri, autor de El secreto de tus ojos, o El secreto de Gabriela Salazar, de César Mallorquín, que entrelaza dos tramas temporales sobre secretos familiares y criminales nazis en la Patagonia.

La novela romántica también cuenta con su público afín, y bastante numeroso, y las últimas novelas de autoras como Nora Roberts, Anne Jacobs o Julia Quinn ya están disponibles en las bibliotecas de Lorca.

Los premios de novela también tienen su hueco en el catálogo, Fernando de Lara 2026 o Primavera de Novela 2026, ya están disponibles. Y también novelas revelaciones como, Principio, medio, fin, de Valeria Luiselli, definida por la crítica como un viaje poético sobre la memoria y los lazos familiares.

Finalmente, para los que durante el verano quieren seguir aprendiendo, tienen a su disposición La respuesta, donde Juan Luis Arsuaga habla de evolución humana en un tono divulgativo sin perder el rigor científico.

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“Los usuarios encuentran en la Red Municipal de Bibliotecas un valioso recurso, cuyo propósito no es otro que el extrapolar el conocimiento, favorecer la divulgación y promocionar el hábito de la lectura entre el público, además de contribuir a sus momentos de diversión”, ha concluido Medina, recordando que la Biblioteca Pilar Barnés se mantendrá abierta este verano: hasta el 14 de agosto, en horario de 8:30h a 14:00h; y del 17 al 31 de agosto, de 9:00h a 14:00h y de 16:00h a 21:00h.