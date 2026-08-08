Amistad entre dos culturas en las Fiestas de Sodales Íbero-Romanos
Se corona a las 11 Ninfas de las asociaciones festeras, embajadoras y alma de la historia del municipio
Las XXVIII Fiestas de Sodales Íbero – Romanos de Fortuna concentran este fin de semana sus tres de sus actos más importantes. Ayer, la Invasión Íbero-Romana; hoy, a las 23:00 h, el Acto de Presentación y Coronación de las Ninfas; y mañana, la Cena Romana. En el acto de este sábado, cargado de simbolismo y emoción, se coronará a las 11 nuevas Ninfas que representan a cada asociación festera, embajadoras y el alma de la historia de Fortuna, y se dará el Pregón de las Fiestas de Sodales y Patronales de San Roque.
El evento incluirá el Pregón inaugural a cargo de Antonio López Brocal, encargado este año de abrir las Fiestas de Sodales y Patronales de San Roque con un pregón que reivindicará el valor de la tradición festera y el orgullo de Fortuna.
El acto contará con una representación teatral histórica que permitirá a los asistentes sumergirse en la historia de los Sodales Íbero-Romanos. Este espectáculo, único en su formato, dará la bienvenida a cada una de las 11 asociaciones festeras que participan en las fiestas, las cuales han sido declaradas de Interés Turístico Regional.
Las Fiestas de Sodales 2026, que baten este año un nuevo récord de participantes, coinciden anualmente con las Fiestas Patronales de San Roque. Un momento único para disfrutar en familia y compartir la tradición y el orgullo local.
Este año, la Bandera de la Federación, símbolo de unión de todos los Sodales, será portada por la Festera del Año 2026, Josefa de los Reyes Riquelme, reconocida por su dedicación durante muchos años al trabajo y la organización de las Fiestas de Sodales.
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