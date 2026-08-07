Santomera avanza en la modernización de sus instalaciones deportivas con obras en el Recinto de Petanca y el Campo de Hockey

El Ayuntamiento de Santomera ha iniciado las obras de acondicionamiento y cubrición del Recinto de Petanca, una actuación que permitirá mejorar estas instalaciones deportivas y garantizar su uso durante todo el año, independientemente de las condiciones meteorológicas.

Las obras contemplan la construcción de una estructura metálica cubierta sobre las pistas existentes, con el objetivo de proteger a los usuarios del sol y la lluvia y aumentar el confort durante la práctica deportiva. La actuación cuenta con un presupuesto de 72.500 euros.

José Antonio Martínez, concejal de Deportes, ha destacado que "seguimos invirtiendo para que nuestras instalaciones deportivas sean cada vez más modernas, cómodas y funcionales. Con este proyecto damos respuesta a una necesidad planteada por los usuarios de las pistas de petanca, que podrán disfrutar de un espacio protegido frente a las inclemencias meteorológicas durante todo el año".

El proyecto prevé la instalación de una estructura metálica con cubierta de chapa, diseñada para favorecer la evacuación de las aguas pluviales, así como un falso techo de rejilla de aluminio que mejorará la durabilidad y el acabado de la infraestructura.

Las pistas de petanca forman parte del complejo del polideportivo municipal y son utilizadas habitualmente por numerosos vecinos. La intervención permitirá ampliar las posibilidades de uso de estas instalaciones, incrementando su comodidad y favoreciendo la celebración de actividades y competiciones.

"Estas obras son un nuevo paso en el compromiso del Ayuntamiento por mejorar las infraestructuras deportivas del municipio, ofreciendo espacios de mayor calidad para fomentar la práctica del deporte y promover hábitos de vida saludables entre nuestros vecinos y vecinas", ha explicado el edil.

De forma paralela, avanzan a buen ritmo las obras de mejora del Campo Regional de Hockey de Santomera con la construcción de nuevos vestuarios y graderíos. Durante las últimas semanas se ha completado la instalación de la estructura de las gradas y, actualmente, los trabajos se centran en la culminación de los vestuarios. Las obras cuentan con un presupuesto de adjudicación de 306.000 euros y están cofinanciadas por la Dirección General de Deportes de la Comunidad Autónoma, a través de una subvención de 200.000 euros. Este campo, inaugurado en 2011, es el único de hockey sobre hierba habilitado en toda la Región de Murcia, lo que lo convierte en una infraestructura estratégica para la promoción de este deporte.

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Estas actuaciones se enmarcan en la estrategia municipal de mejora de las instalaciones deportivas, que incluye la construcción de nuevas infraestructuras deportivas urbanas, la creación de pistas de vóley playa y baloncesto en La Mota, la habilitación de nuevos espacios activos en los jardines del municipio, la mejora y el mantenimiento de las instalaciones deportivas existentes y la ejecución de la remodelación del circuito de running.