La Playa del Espejo mejora su accesibilidad tras la renovación de sus infraestructuras y equipamientos

La Playa del Espejo se convierte este verano en el ejemplo más visible del esfuerzo realizado por el Ayuntamiento de Los Alcázares para renovar y modernizar la accesibilidad en las playas del municipio. La modernización de su Punto Accesible y la incorporación de nuevos equipamientos han permitido mejorar los servicios destinados a las personas con movilidad reducida, un avance que queda reflejado en el Plan Regional de Accesibilidad en las Playas de la Región de Murcia 2026.

El informe pone de manifiesto la evolución experimentada por el Punto Accesible de la Playa del Espejo respecto al pasado verano, reflejando la renovación de sus equipamientos y la mejora de los recursos puestos a disposición de los usuarios. Un reconocimiento que respalda el compromiso del Ayuntamiento con la mejora continua de la accesibilidad y con un modelo de playas pensado para que cualquier persona pueda disfrutar del Mar Menor en igualdad de condiciones.

Para poder ofrecer unas playas más accesibles, inclusivas y preparadas para todos, desde el Ayuntamiento de Los Alcázares se ha procedido a la renovación integral del Punto Accesible de la Playa del Espejo, la instalación de nuevos aseos accesibles distribuidos en distintos puntos del litoral, la incorporación de nuevas sillas anfibias, tumbonas accesibles y productos de apoyo al baño, la ampliación y mejora de las zonas de sombra adaptadas, la instalación de nuevas flexipasarelas para facilitar el acceso a la orilla, la mejora de la señalización mediante paneles con tecnología NaviLens, favoreciendo la accesibilidad cognitiva y visual, o la implantación de lavapiés accesibles en los puntos adaptados, así como nuevos elementos de accesibilidad conforme a los criterios técnicos más actuales.

Estas actuaciones forman parte de una estrategia global impulsada por el Ayuntamiento para seguir avanzando hacia unas playas más inclusivas, modernas y adaptadas a las necesidades de todos los usuarios.

Y es que la accesibilidad se ha convertido en uno de los ejes fundamentales de la gestión del litoral, incorporando mejoras que benefician tanto a las personas con discapacidad como a las personas mayores, familias con niños y cualquier usuario que precise un entorno más cómodo y seguro.

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La concejala de Turismo, María José Díaz, ha destacado que «la accesibilidad forma parte de nuestra manera de entender el turismo. Queremos que cualquier persona pueda disfrutar de nuestras playas con las máximas garantías, independientemente de sus capacidades, y por eso seguimos mejorando cada año nuestras infraestructuras y servicios».