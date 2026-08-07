La lista de espera para ser atendido por un especialista en Lorca se "agiliza"

El Gobierno local quiso aclarar ayer que el Área III de Salud «ha conseguido reducir sus tres listas de espera (quirúrgica, consultas externas y pruebas diagnósticas) en los últimos seis meses y también respecto al último año», según los datos publicados en julio por el Servicio Murciano de Salud. Lo hizo ante la reclamación este miércoles de la candidata del PSOE a la alcaldía de Lorca, Isabel Casalduero, de un plan de choque definitivo que acabe con las listas de espera del hospital Rafael Méndez, «las peores de toda la Región de Murcia».

De esta manera, en Lorca, los pacientes esperan 16 días menos que hace seis meses para ser atendidos por un especialista hospitalario en consulta.

«Además, el tiempo medio de espera para una intervención quirúrgica se ha reducido en el hospital Rafael Méndez en 9 días en los últimos seis meses, destacando especialmente especialidades como Cirugía General y del Aparato Digestivo y Dermatología, donde las demoras se han reducido en 21 días», explican desde el Partido Popular.

El tiempo medio de espera también se ha reducido en las pruebas diagnósticas, de manera que los pacientes de Lorca esperan 4,39 días menos que en diciembre de 2025.

«Además, cabe recordar que estos resultados se han logrado pese a las ocho convocatorias de huelga y los 30 días acumulados de paro hasta el 19 de junio por parte de los facultativos, una situación provocada por la absoluta falta de diálogo del Ministerio de Sanidad con los profesionales para aprobar un Estatuto Marco que atienda sus reivindicaciones y cuyas consecuencias terminan pagando los ciudadanos. Lo que debería hacer el PSOE de Lorca, en lugar de tratar de utilizar políticamente la sanidad, es exigir al Ministerio de Sanidad que abandone su parálisis, escuche de una vez a los profesionales sanitarios y alcance los acuerdos necesarios para poner fin a un conflicto que ha perjudicado directamente a miles de pacientes», añaden.

Porque, según la corporación municipal, «la inacción del Gobierno de Pedro Sánchez tiene consecuencias muy concretas: en la Región de Murcia la huelga ha supuesto la suspensión de 57.595 consultas externas, 84.960 consultas de Atención Primaria, 1.974 intervenciones quirúrgicas y 10.118 pruebas diagnósticas. Esa es la realidad que el PSOE de Lorca debería explicar a los vecinos y reclamar a sus compañeros de partido en Madrid, en lugar de guardar silencio mientras el Ministerio continúa sin ofrecer soluciones».

A ello se suma que el Ministerio de Sanidad «sigue sin afrontar otro de los grandes problemas del Sistema Nacional de Salud: la escasez de médicos especialistas, una competencia exclusiva del Gobierno de España. Pese a las reiteradas reclamaciones de las comunidades autónomas, el Ejecutivo socialista continúa sin adoptar medidas eficaces para incrementar el número de especialistas y garantizar el relevo generacional de los profesionales sanitarios».

Entre las recientes mejoras realizadas en el hospital Rafael Méndez cabe destacar que cuenta desde hace dos años con un nuevo Servicio de Urgencias que amplió espacios y mejoró las prestaciones, así como con una planta de Maternidad totalmente renovada para mejorar la estancia de las familias y los recién nacidos.

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Además, se ha mejorado la cadena de automatización del Laboratorio de Análisis Clínicos, aumentando la capacidad del hospital hasta las 3.500 muestras diarias, y los Presupuestos regionales consignan cerca de 800.000 euros para habilitar la nueva Unidad de Cirugía Mayor Ambulatoria. n