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Fortuna instala contenedores para el reciclaje y refuerza la limpieza durante las Fiestas de San Roque

El dispositivo especial contará a diario con dos barredoras, vehículos de apoyo y turnos de tarde para atender los diferentes eventos festivos

El operativo, gestionado por Actúa, contempla la instalación de contenedores para la recogida selectiva de envases ligeros y vidrio en la Zona Joven.

El operativo, gestionado por Actúa, contempla la instalación de contenedores para la recogida selectiva de envases ligeros y vidrio en la Zona Joven. / La Opinión

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La Opinión

La Opinión

El Ayuntamiento de Fortuna reforzará los servicios de limpieza viaria y recogida de residuos durante las Fiestas de San Roque con un dispositivo especial diseñado para responder al incremento de la actividad en las calles y garantizar el buen estado de los espacios donde se celebrarán los diferentes actos.

El operativo, gestionado por Actúa, contempla la instalación de contenedores para la recogida selectiva de envases ligeros y vidrio en la Zona Joven, ubicada en el colegio Vicente Aleixandre. Con esta medida se pretende facilitar el reciclaje durante las fiestas y fomentar la correcta separación de residuos en uno de los principales puntos de encuentro de los jóvenes.

Además de estos contenedores específicos, el servicio de limpieza se reforzará diariamente con más medios humanos y mecánicos. El dispositivo contará con una cuba de baldeo para la limpieza intensiva de calles y plazas, una barredora de cinco metros cúbicos para las principales avenidas y una barredora compacta de dos metros cúbicos, especialmente indicada para actuar en calles estrechas y zonas de difícil acceso.

A estos recursos se sumarán dos camiones de caja abierta que apoyarán el vaciado de papeleras, la retirada de residuos y las labores de limpieza en parques, jardines y otros espacios públicos.

El operativo incluirá también un refuerzo específico durante las tardes en las que se desarrollen actividades festivas. De este modo, los equipos podrán intervenir antes, durante y después de los eventos para mantener las calles en las mejores condiciones y responder con rapidez allí donde se registre una mayor afluencia de personas.

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La alcaldesa de Fortuna, Catalina Herrero, ha destacado que "las Fiestas de San Roque son uno de los momentos más importantes del año para nuestro municipio y queremos que vecinos y visitantes las disfruten en un entorno limpio y cuidado. Hemos preparado un dispositivo especial con más medios, reforzando tanto la limpieza como las posibilidades de reciclar durante estos días, porque mantener Fortuna en las mejores condiciones es una responsabilidad compartida entre el Ayuntamiento y la ciudadanía".

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