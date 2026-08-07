Una decena de vecinos de Blanca se forman para trabajar en limpieza y gestión de residuos

Una decena de vecinos de Blanca están participando en uno de los talleres experienciales del Servicio Regional de Empleo y Formación (SEF) para formarse y trabajar en la limpieza y gestión de residuos en el municipio.

El consejero de Empresa, Empleo y Economía Social, Luis Alberto Marín, visitó ayer a los participantes en este programa de formación y empleo acompañado del alcalde de la localidad, Pablo Cano.

En el caso de este taller de Blanca, los participantes están adquiriendo formación en limpieza de espacios abiertos, mantenimiento de alcantarillado o recogida de residuos y trabajarán mejorando y acondicionando los edificios públicos del municipio, sus calles, parques y paseos u otras instalaciones como el teatro, el centro social de la barriada Estación de Blanca o el centro cultural Miguel Ángel F. Abenza.

La inversión en este programa formativo es de 288.851 euros y cuenta con financiación del Fondo Social Europeo (FSE+). En total, la Comunidad destina más de 8 millones de euros a estos programas de formación y empleo que se desarrollan en colaboración con los ayuntamientos de la Región.

Durante la visita, el titular de Empleo destacó que los programas experienciales del SEF "son una herramienta eficaz para que los participantes encuentren un empleo. Son talleres en los que los usuarios reciben una sólida y completa formación teórica al tiempo que aplican esos conocimientos de una manera práctica trabajando en aquellos sectores y áreas para las que se están formando. Y lo hacen además de forma remunerada y desarrollando actuaciones en sus propios municipios que mejoran la calidad de vida de sus vecinos".

El titular de Empleo puso de manifiesto el valor de acercar los recursos públicos de empleo a los territorios "para proporcionar a los ciudadanos de la Región una atención cercana, personalizada y accesible. Y eso es lo que conseguimos a través de programas como estos talleres experienciales y otras actuaciones que ayudan a los vecinos a formarse y a encontrar un empleo".

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Solo en Blanca, en el último año se han puesto en marcha más de una veintena de actuaciones y programas de formación y de impulso del empleo en las que el Gobierno regional ha invertido más de 740.000 euros.