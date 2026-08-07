El conjunto escultórico 'Martita y Tomás', de José Hernández, regresa al espacio público de Beniel

El conjunto escultórico 'Martita y Tomás', creado en 2008 por el artista murciano José Hernández, vuelve a formar parte del espacio público de Beniel con su instalación en la renovada plaza de la Hispanidad. La alcaldesa del municipio, Mari Carmen Morales, ha señalado que «recuperamos esta obra coincidiendo con la culminación de la transformación integral de esta plaza, un espacio que hoy es más accesible, más verde y está mejor preparado para gestionar un recurso tan valioso como el agua».

La regidora ha agradecido además la presencia de José Hernández y ha destacado que «la vuelta de Martita y Tomás une la recuperación de una parte muy querida de nuestro patrimonio artístico con la renovación de uno de los enclaves más emblemáticos del municipio». Morales ha explicado que la finalización de las obras culmina un proceso que ha permitido intervenir «no solo sobre lo que vemos, sino también sobre las infraestructuras que permanecen bajo nuestros pies». «Hemos renovado la red de abastecimiento, las acometidas y el drenaje de la plaza para mejorar tanto el suministro como la recogida del agua de lluvia», ha señalado.

La actuación ha incluido la instalación de más de 144 metros de tubería de abastecimiento, un nuevo canal de drenaje, 1.117 metros cuadrados de pavimento antideslizante, nuevas rampas accesibles, pavimento táctil, barandillas, mobiliario urbano y la renovación de la red de alumbrado. Las obras ahora finalizadas dan continuidad a las primeras actuaciones de renaturalización desarrolladas en la plaza hace tres años, cuando se incorporaron un jardín vertical, nuevos árboles, islas de biodiversidad y zonas de sombra para aumentar la presencia de la naturaleza y ganar espacio verde frente al cemento.

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Morales ha explica que «la plaza de la Hispanidad ejemplifica las tres líneas sobre las que trabajamos en nuestro Plan de Renaturalización: devolver la naturaleza a los espacios públicos, hacerlos accesibles para todas las personas y aprovechar cada actuación para gestionar de forma más responsable un recurso tan escaso y valioso como el agua».