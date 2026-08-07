El Carnaval de Águilas elige a sus personajes

Este sábado comienza el Carnaval de Águilas 2027, puesto que en la Plaza Antonio Cortijos se celebrará la Gala Elección de los Personajes de esta fiesta de Interés Turístico Internacional, en la que las Peñas Federadas del Carnaval elegirán a los carnavaleños que encarnaran a La Musona, Doña Cuaresma, Don Carnal y a la Musa, para lo que los candidatos a cada Personaje, intentarán convencer a los carnavaleños con unas puestas en escena con las que darán comienzo a una historia de sus personajes si son elegidos, como para darle vida a La Mussona, para quien se presenta José Antonio Martos de la Peña La Movida Aguileñas, Adriana Hernández de la Peña Sinergia y Francisco Sánchez de la Peña Confusión Nocturna; para Doña Cuaresma solo hay una candidata, Carmen Gómez de la Peña World Fantasy, por lo que ya se da por elegida; para representar a Don Carnal se presenta Aarón Jorquera de la Peña Elixir y Fernando Rabal de la Peña Terpsicore; y para ser la inspiración de los carnavaleros, siendo la Musa, las candidatas son Paula Vera de la Peña Azabache y Rosa García de la Peña Stravaganza.

Serán elegidos los personajes adultos, puesto que los Personajes Infantiles fueron elegidos por sorteo hace unas semanas, a diferencia de los adultos que los eligen las peñas, los personajes infantiles se conoce por sorteo, que en el Carnaval 2027, los personajes elegidos son Marina López González de la Peña Terpsicore y del Colegio Carlos V dará vida La Mussona; Doña Cuaresma Infantil será Vanesa Asensio Bueno de la Peña Aquilae y del Colegio Virgen de los Dolores; a Don Carnal Infantil lo encarnará Carlos Reche Cortés, de la Peña La Rata Loca y del Colegio Carlos V; mientras que la Musa será Claudia Albarracín Muñoz de la Peña Terpsicore y del Colegio Las Lomas.