El Ayuntamiento de Cieza pide extremar la precaución ante la aparición de cebos venenosos en parques y jardines

El Ayuntamiento de Cieza informa a la ciudadanía de que se ha tenido conocimiento de la posible presencia de cebos venenosos destinados a ratas en distintos puntos de parques y jardines del municipio.

Este suceso acontece después de las múltiples quejas y denuncias vecinales sobre el estado de suciedad en que se encuentra el municipio y la aparición de ratas en distintos puntos de Cieza.

Por el momento, se desconoce quién habría colocado estos cebos y si su finalidad era combatir una plaga o responde a cualquier otra circunstancia. En todo caso, “su posible presencia en espacios públicos puede representar un riesgo para menores, animales de compañía y fauna urbana”, afirman fuentes municipales.

Ante esta situación, “se recomienda extremar las precauciones, especialmente en las zonas verdes y espacios ajardinados. En particular, se aconseja mantener vigilados a los niños para evitar que manipulen objetos o sustancias encontrados en el suelo, así como llevar a las mascotas debidamente controladas e impedir que ingieran cualquier elemento sospechoso”, prosiguen.

En este sentido, destacan que “en el caso de localizar un posible cebo, la ciudadanía no debe tocarlo ni retirarlo. Se ruega que se comunique inmediatamente su ubicación a la Policía Local o a las autoridades competentes, facilitando, siempre que sea posible y sin aproximarse al objeto, una descripción exacta del lugar”.

Asimismo, “los hechos han sido puestos en conocimiento de las Fuerzas y Cuerpos de Seguridad para que puedan realizar las comprobaciones oportunas, investigar lo sucedido y actuar conforme a la normativa vigente”.

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El Consistorio agradece la colaboración ciudadana y recuerda que la prudencia y la comunicación inmediata de cualquier hallazgo resultan fundamentales para garantizar la seguridad de las personas, los animales de compañía y la fauna urbana.