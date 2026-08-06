La Policía Local de San Javier, bajo mínimos en plena temporada alta: CC OO exige más agentes

La Sección Sindical de CC OO en el Ayuntamiento de San Javier ha denunciado "la grave falta de efectivos en la Policía Local durante la temporada estival", una situación que, según el sindicato, está "deteriorando la calidad del servicio que se presta a los vecinos y aumentando el riesgo con el que trabajan a diario los agentes".

San Javier tiene una población censada de 36.524 habitantes, pero cada verano "supera los 120.000 residentes y visitantes", explican. El problema, denuncia CC OO, es que el número de policías "no crece al mismo ritmo que esa demanda estacional", lo que deja los recursos por debajo de lo necesario para garantizar una respuesta adecuada.

Una ratio muy por debajo de la media europea

Actualmente, la plantilla "está formada por 59 agentes, lo que supone una ratio de 1,66 policías por cada 1.000 habitantes empadronados", aclaran. Sin embargo, durante los meses de mayor afluencia turística esa cifra "se desploma hasta apenas 0,49 agentes por cada 1.000 habitantes".

El Ayuntamiento tiene prevista la incorporación de 21 nuevos policías, lo que permitirá alcanzar una plantilla de 80 efectivos y elevar la ratio hasta 2,25 agentes por cada 1.000 habitantes censados. Aun así, CC OO advierte de que en verano la proporción seguirá siendo de solo 0,67 agentes por cada 1.000 habitantes, muy lejos de la recomendación europea, fijada en 1,80 policías por cada 1.000 habitantes, y claramente insuficiente para un municipio que triplica su población en la época estival.

A esto se suma que antes de que termine 2026 están previstas siete jubilaciones, lo que volverá a reducir la plantilla si no se refuerza el servicio de manera continuada.

Patrullas sin cubrir y sectores sin presencia policial

Según CC OO, esta falta de efectivos ya está teniendo consecuencias directas. En las últimas semanas "no se han podido cubrir todas las patrullas previstas en la propia planificación de la Jefatura de Policía Local, lo que ha obligado a reorganizar continuamente los servicios y ha dejado determinados sectores del municipio sin la presencia policial inicialmente programada".

El sindicato advierte de que esta reducción de patrullas implica "menor presencia preventiva en las calles, más tiempo de respuesta ante emergencias y menos capacidad para atender incidencias como accidentes de tráfico, conflictos vecinales, hurtos, actos vandálicos, botellones o problemas derivados del ocio nocturno, justo cuando el municipio soporta la mayor presión poblacional del año".

La organización sindical también pone el foco en las condiciones de trabajo de los propios agentes, que según denuncia realizan muchos servicios con apoyos insuficientes, una elevada carga de trabajo y un número de efectivos inferior al recomendable para intervenir con seguridad en determinadas actuaciones, lo que incrementa el riesgo operativo.

"Un problema estructural, no excepcional"

Para CC OO, esta situación "no puede calificarse de excepcional ni de imprevisible, puesto que el aumento de población en verano se repite cada año y debería tenerse en cuenta a la hora de dimensionar los recursos policiales". El sindicato considera un error planificar la plantilla únicamente en función de la población empadronada, ignorando la realidad de uno de los principales destinos turísticos de la Región de Murcia.

Aunque valora positivamente la incorporación de los nuevos agentes, CC OO insiste en que el problema seguirá siendo estructural si no se aprueba un plan de crecimiento de la plantilla adaptado a la población real que atiende el municipio, que garantice además la reposición de las jubilaciones previstas y el refuerzo progresivo del servicio.

"La seguridad no puede depender del esfuerzo extraordinario de unos profesionales que llevan años compensando con su compromiso la falta de efectivos. Los vecinos y los miles de visitantes que recibe San Javier cada verano tienen derecho a un servicio policial suficiente, y los agentes tienen derecho a desempeñar su trabajo con los medios humanos necesarios y en condiciones de seguridad", señala el sindicato.

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Por todo ello, CC OO reclama al Ayuntamiento de San Javier que "adopte una planificación a largo plazo para reforzar de manera estructural la Policía Local", recordando que "invertir en seguridad no es un gasto, sino una inversión imprescindible para proteger a la ciudadanía, ofrecer un servicio público de calidad y garantizar unas condiciones de trabajo seguras para quienes velan por la seguridad de todos".