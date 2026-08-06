Denuncian que Blanca instrumentaliza a menores con encierros

La Fundación Franz Weber ha denunciado la «lamentable insistencia del Ayuntamiento de Blanca en el soporte a actividades taurinas que implican la participación directa de personas menores de edad», como el recientemente anunciado ‘encierro juvenil’, que además incumpliría las objeciones del Comité de los Derechos del Niño de Naciones Unidas.

Así, meses después de la nueva petición del organismo de Naciones Unidas, el Gobierno local no ha dispuesto ninguna medida de sensibilización o prevención para que menores puedan visualizar actividades de reconocida violencia contra animales y, eventualmente, contra participantes.

La ONG explica que el Comité de Naciones Unidas dejó muy claro que niñas, niños y adolescentes no deben participar en ningún formato de la tauromaquia: «Preocupado por el hecho de que los niños sigan presenciando la violencia y la muerte de los participantes durante las fiestas taurinas populares, el Comité recomienda que se establezca la edad mínima de 18 años para participar en eventos, festivales y escuelas taurinas, sin excepción, y lleve a cabo actividades de sensibilización entre los funcionarios públicos, los medios de comunicación y la población en general sobre los efectos negativos que tiene en los niños, incluidos los espectadores, la violencia asociada a las corridas de toros».

La Fundación Franz Weber considera que el Ayuntamiento de Blanca debería reflexionar sobre su papel en materia de protección y defensa de los derechos de la infancia y la adolescencia.

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Además del evidente riesgo de que el niño sufra angustia e incluso efectos traumáticos originados por la exposición de escenas de agresiones violentas hacia humanos y animales, la exposición a la violencia en la infancia puede contribuir a la normalización de la violencia y fomentar actitudes de aceptación de la agresión.