Comienzan las obras de adecuación del aparcamiento situado junto a la nueva sede del Ayuntamiento de Puerto Lumbreras
Las obras de acondicionamiento garantizarán la accesibilidad a las nuevas instalaciones
La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, ha informado del inicio de las obras de adecuación del aparcamiento junto a la nueva sede del edificio consistorial. «Hace apenas un mes recibimos al director General de Patrimonio del Gobierno de la Región de Murcia, Salvador Cánovas, quien formalizó la cesión de la parcela contigua al nuevo edificio de la sede del Ayuntamiento para su uso como aparcamiento gratuito».
La alcaldesa ha indicado que «los trabajos de acondicionamiento para disponer de este nuevo espacio como aparcamiento han comenzado y muy pronto serán una realidad. Todo con el objetivo de garantizar la accesibilidad a las nuevas instalaciones del Consistorio y facilitar a los lumbrerenses la realización de sus gestiones».
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