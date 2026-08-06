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Abanilla y Mempleo unen fuerzas para que la movilidad no sea una barrera

El proyecto MeConecta, una iniciativa de transporte adaptado y acompañamiento personal, continúa avanzando mientras opta a distintas líneas de financiación para su futura implantación

El convenio establece el marco de colaboración entre ambas entidades para coordinar el futuro servicio, canalizar las derivaciones desde los Servicios Sociales municipales y contribuir al desarrollo de un proyecto con un claro impacto social.

El convenio establece el marco de colaboración entre ambas entidades para coordinar el futuro servicio, canalizar las derivaciones desde los Servicios Sociales municipales y contribuir al desarrollo de un proyecto con un claro impacto social. / La Opinión

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La Opinión

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El Ayuntamiento de Abanilla y Mempleo, Centro Especial de Empleo de iniciativa social y sin ánimo de lucro, a través del alcalde, José Antonio Blasco, y del presidente de la Asociación, Juan José García Escribano, han suscrito un convenio de colaboración para impulsar el proyecto MeConecta, destinado a facilitar el transporte adaptado, la asistencia personal y el acompañamiento a personas mayores, dependientes y en situación de vulnerabilidad o riesgo de exclusión social.

Actualmente, MeConecta concurre a distintas convocatorias de financiación pública de ámbito regional y nacional. En este contexto, el convenio supone un importante respaldo institucional que refuerza la viabilidad del proyecto y su futura implantación en el municipio.

La iniciativa busca mejorar la movilidad de quienes encuentran mayores dificultades para desplazarse, facilitando el acceso a citas médicas, recursos sociosanitarios, trámites administrativos y otros servicios esenciales. Prestará especial atención a los vecinos de las pedanías, favoreciendo sus desplazamientos tanto al casco urbano de Abanilla como a municipios cercanos como Fortuna, Cieza o Molina de Segura.

El Alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco, ha señalado que “organizaciones como Mempleo destacan por su compromiso con los municipios rurales porque buscan dar respuesta a los problemas reales que se encuentran nuestros vecinos más vulnerables”. Por su parte, Juan José García, presidente de la entidad, ha remarcado que “el acuerdo contempla mucho más que el transporte de personas adaptado, sino el acompañamiento durante ese acto para combatir la soledad no deseada. Ese es nuestro modelo y ese es nuestro deseo".

Mempleo comparte con el Ayuntamiento el compromiso por la inclusión y la igualdad de oportunidades, promoviendo además la inserción laboral de personas con discapacidad y otros colectivos con especiales dificultades de acceso al empleo.

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El convenio establece el marco de colaboración entre ambas entidades para coordinar el futuro servicio, canalizar las derivaciones desde los Servicios Sociales municipales y contribuir al desarrollo de un proyecto con un claro impacto social. Una vez obtenida la financiación necesaria, Abanilla podrá incorporarse a MeConecta y avanzar en la implantación de este recurso, reafirmando su apuesta por unas políticas públicas centradas en las personas y en la colaboración con la economía social.

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