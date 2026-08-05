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Presentan alegaciones al nombramiento de Joaquín Buendía como hijo adoptivo de Alcantarilla

La concejala independiente Lara Hernández Abellán cuestiona el momento elegido para impulsar un reconocimiento de esta naturaleza

Lara Hernández Abellán

Lara Hernández Abellán / L. O.

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Javier Ayala

Javier Ayala

Polémica en Alcantarilla por el nombramiento de Joaquín Buendía Gómez como Hijo Adoptivo del municipio. La concejala independiente del Ayuntamiento de Alcantarilla, Lara Hernández Abellán, ha presentado alegaciones al expediente al considerar que no concurren en este momento las condiciones de oportunidad institucional que deberían acompañar a la máxima distinción honorífica que puede conceder la localidad

En el escrito registrado, Hernández deja claro que sus alegaciones no cuestionan los años de dedicación de Joaquín Buendía al servicio público, sino el momento elegido para impulsar un reconocimiento de esta naturaleza un año después de abandonar la Alcaldía a mitad de la legislatura.

“La máxima distinción de un Ayuntamiento debe reservarse para aquellas trayectorias que el paso del tiempo haya consolidado desde la serenidad y el consenso. Los homenajes no pierden valor por esperar; lo ganan”, sostiene la concejala.

Entre los argumentos recogidos en las alegaciones, Hernández defiende que el nombramiento de Hijo Adoptivo debe mantener un carácter verdaderamente excepcional, evitando que pueda interpretarse como una consecuencia inmediata del ejercicio de un cargo público. En este sentido, recuerda que existen precedentes en el propio Ayuntamiento, como el del exalcalde Pedro Manuel Toledo, cuyo reconocimiento se produjo casi una década después de abandonar la Alcaldía, permitiendo una valoración mucho más reposada de su legado.

Asimismo, considera que las máximas distinciones municipales deberían aspirar siempre al mayor consenso posible, ya que representan a todo un municipio y no únicamente a la mayoría política existente en un determinado mandato.

La concejala también expresa su preocupación por la rapidez con la que se ha tramitado el expediente. “No alcanzo a comprender cuál era la urgencia. Si una persona merece este reconocimiento hoy, también lo merecerá dentro de cinco o diez años. Precisamente por eso, las instituciones deben actuar con prudencia y permitir que sea el tiempo quien consolide la valoración de una trayectoria pública”, afirma.

Hernández subraya además que presenta estas alegaciones por responsabilidad institucional y por coherencia con su propia conciencia. “Mi obligación no es votar para mantener una imagen de unanimidad. Mi obligación es defender el prestigio de las instituciones y actuar conforme a mi conciencia, aunque esa posición resulte incómoda o minoritaria.”

La concejala independiente, antigua Portavoz y secretaria General de los socialistas de Alcantarilla, insiste en que estas alegaciones no nacen de ninguna cuestión personal, sino de la convicción de que los reconocimientos públicos deben situarse por encima de la coyuntura política y preservar el valor simbólico que representan para todos los vecinos de Alcantarilla.

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Por último, Hernández ha anunciado que defenderá estas alegaciones durante el debate plenario en el que se someterá a votación el expediente. “Mi voto será coherente con lo que hoy dejo por escrito. Creo que los honores de un pueblo deben protegerse con el mismo rigor con el que se protege cualquier otra institución. Los reconocimientos excepcionales exigen también momentos excepcionales. Y, sinceramente, considero que ese momento todavía no ha llegado.”

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