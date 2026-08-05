La CHS somete a información pública el proyecto para reducir el riesgo de inundaciones en Alhama de Murcia
El proyecto busca reducir las puntas de caudal, favorecer la infiltración y dar continuidad hidráulica a las ramblas para proteger la zona
La Confederación Hidrográfica del Segura (CHS) ha sometido a información pública el anteproyecto para la conexión y adecuación de las ramblas del Molino y Celada, en el término municipal de Alhama de Murcia, una actuación destinada a reducir el riesgo de inundaciones en la zona.
El trámite, publicado en el Boletín Oficial del Estado (BOE), incluye también el estudio ambiental del proyecto y permitirá que personas, entidades y colectivos interesados presenten alegaciones u observaciones antes de que continúe la tramitación administrativa.
La documentación permanecerá expuesta durante un periodo de 20 días en el tablón de anuncios del Ayuntamiento de Alhama de Murcia y también puede consultarse en la página web del organismo de cuenca, según ha informado la CHS.
El anteproyecto contempla la construcción de cinco diques en la cuenca de la rambla del Molino y otros nueve en la rambla de Celada, así como la conexión de ambas ramblas mediante un trazado de aproximadamente 1,27 kilómetros y el encauzamiento de un tramo de 1,176 kilómetros de la rambla de Celada.
Estas actuaciones tienen como objetivo reducir las puntas de caudal durante los episodios de avenida, favorecer la infiltración del agua en el terreno y dar continuidad hidráulica a ambas ramblas. Con ello, se pretende evitar que las aguas atraviesen zonas habitadas, minimizar la inundación de terrenos agrícolas y conducir los caudales hacia la rambla de las Salinas, reforzando la protección de la población, las viviendas, los cultivos y la actividad económica de la zona.
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