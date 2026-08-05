El Ayuntamiento de Puerto Lumbreras inicia la construcción de medio centenar de nuevos nichos en el Cementerio de San Damián

La alcaldesa de Puerto Lumbreras, María de los Ángeles Túnez, ha anunciado este martes «el inicio de las nuevas labores de ampliación del Cementerio de San Damián. Unos trabajos que ponemos en marcha desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras, a través de la Concejalía de Espacios Públicos dirigida por Cristina Herrero, con el objetivo de seguir gestionando desde la previsión».

La alcaldesa lumbrerense ha especificado que «concretamente, esta nueva fase de ampliación de nuestro camposanto incluye las labores de urbanización y creación de pabellones funerarios para la construcción de hasta 48 nuevos nichos».

La primera edil ha apuntado que «los trabajos incluyen, también, el acondicionamiento del terreno, así como la obra civil e instalaciones de redes de alumbrado público, agua potable y riego, y la pavimentación y demás urbanización interior de la zona de actuación».

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María de los Ángeles Túnez ha insistido en que «desde el Ayuntamiento de Puerto Lumbreras seguimos trabajando con previsión y respeto para que el Cementerio Municipal de San Damián esté siempre preparado para facilitar el irremediable proceso a todas esas familias que se encuentran viviendo momentos tan complicados».