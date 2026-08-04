El Museo de la Huerta de Alcantarilla estrena ficción sonora

Se estrena la primera ficción sonora de un museo murciano, formada por una serie en formato de audio que combina las tradiciones de la huerta murciana con elementos fantásticos.

Cada entrega tratará sobre una de las piezas destacadas de la colección del propio museo, como la vestimenta o los lebrillos. El primero trata sobre la caracola, elemento empleado por los huertanos para avisar de las riadas, y coincide con la reciente inauguración del Paraje Las Caracolas, construido para evitar los vertidos al Río Segura tras las fuertes lluvias.

Cada viernes, se publicará un nuevo episodio en la página de iVoox de Radio Sintonía, la emisora municipal de Alcantarilla. Además, estas publicaciones se complementarán con adelantos en redes sociales del ayuntamiento a modo de audiograma, una animación que acompaña al fragmento de audio

Su creadora es la periodista alcantarillera Marina Fletcher, especializada en Radio, Podcast y Audio Digital, y propuso el proyecto como “una idea para acercar nuestra historia a los jóvenes de la región con un toque de humor”. En cada capítulo, una huertana se enfrenta a un inconveniente del día a día y, para resolverlo, cuenta con la ayuda de ‘Chato GPT’, un chato murciano de inteligencia artificial.

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Cada historia cuenta con una duración de dos a tres minutos, y está conformada por música, efectos de sonidos y las voces de distintos personajes, todas interpretadas por la periodista. Tras la publicación de los episodios que abordan las piezas destacadas, se crearán nuevas entregas sobre otros elementos históricos del municipio y fiestas populares.