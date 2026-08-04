Fortuna abraza la cultura y la historia para revivir un maravilloso viaje en el tiempo

Las Fiestas Patronales de San Roque, en Fortuna, son el resultado de un trabajo que comienza prácticamente cuando terminan las del año anterior. Son muchos meses de reuniones, coordinación y diálogo con la Comisión de Fiestas, las asociaciones, los Sodales Íbero-Romanos, los clubes deportivos, los colectivos culturales y los servicios municipales para confeccionar una programación que responda a las expectativas de vecinos y visitantes.

«Nuestro objetivo es mantener vivas nuestras tradiciones, pero también innovar y ofrecer propuestas para todas las edades. Este año hemos preparado un programa muy completo, con actividades deportivas, infantiles, musicales, culturales y festivas, desde el pistoletazo de salida con el espectáculo piromusical y la Marcha Urbana Nocturna, hasta el castillo de fuegos artificiales que pondrá el broche final a las fiestas», afirma Catalina Herrero, alcaldesa de Fortuna.

Así, la ‘semana grande’ de Fortuna dará inicio el próximo 7 de agosto con la recepción de Ninfas en el Ayuntamiento por parte de la regidora. Esa misma noche, un espectáculo piromusical y la XIX Marcha Urbana Nocturna Villa de Fortuna darán el pistoletazo de salida a las fiestas. Y de madrugada, la Invasión Ibero-Romana supone el primero de los actos en los que Fortuna inicia un auténtico viaje en el tiempo cargado de historia y cultura, que tendrá su colofón el 15 de agosto con el Grandioso Desfile Íbero-Romano, declarado de Interés Turístico Regional.

Grandioso Desfile Íbero-Romano. / Ayuntamiento de Fortuna

«Los Sodales Íbero-Romanos son uno de los grandes orgullos de Fortuna y constituyen un elemento diferenciador de nuestras fiestas. Este año volveremos a disfrutar de actos tan esperados como la Invasión Íbero-Romana, la Cena Íbero-Romana en Cueva Negra, la Búsqueda de la Lucerna, la Bacanal Romana o el Entierro de Tánatos, culminando con el Grandioso Desfile Íbero-Romano, que transforma las calles de Fortuna en un auténtico viaje a la Antigüedad», explica la alcaldesa fortunera.

Raíces folclóricas

La música y el baile vuelven a ganarse su parte de protagonismo de las fiestas gracias al Festival Internacional de Folclore Villa de Fortuna, que este año celebra su cuadragésima segunda edición, en la que participarán grupos procedentes de Argentina, Extremadura y, por supuesto, del Grupo de Coros y Danzas La Purísima, que mantiene vivo el patrimonio etnográfico de Fortuna.

Festival de Folclore Internacional Villa de Fortuna. / Ayuntamiento de Fortuna

«Gracias a este festival, Fortuna se convierte en un punto de encuentro entre culturas, donde el folclore sirve como lenguaje universal. Es una oportunidad para que vecinos y visitantes conozcan tradiciones de otros lugares mientras mostramos con orgullo nuestras propias raíces. Es un evento que proyecta una magnífica imagen del municipio y que refuerza nuestra identidad cultural», añade Catalina Herrero.

La oferta musical se completa con conciertos como los de Isabel Aaiún, Juanlu Montoya, Mago de Oz o el Festival ‘Un Viaje a los 90’.

En cuanto al apartado deportivo, Fortuna volverá a reunir alrededor del ejercicio físico a grandes y pequeños, que podrán disfrutar del Campeonato de Baloncesto 3x3, el Torneo de Pádel, el Campeonato de Fútbol y otras actividades populares como la suelta de la vaquilla o el Gran Prix.

La seguridad se ha convertido en otra de las prioridades para el Ayuntamiento durante estos días festivos, manteniendo una coordinación permanente con Policía Local, Guardia Civil, Protección Civil, servicios sanitarios, bomberos y todos los dispositivos implicados para planificar cada acto de la programación.

Se estudian los aforos, los recorridos de los desfiles, los conciertos, los espectáculos pirotécnicos y las actividades con mayor afluencia de público para que todo se desarrolle con las máximas garantías. Además, desde el consistorio fortunero siguen apostando por unas fiestas cada vez más inclusivas, manteniendo iniciativas como la Feria sin Ruido, que permite que los niños con necesidades especiales también puedan disfrutar de las atracciones en un entorno adaptado.+

Catalina Herrero, alcaldesa de Fortuna. / Ayuntamiento de Fortuna

«Quien venga a Fortuna podrá descubrir unos festejos diferentes, donde conviven la tradición, la historia, la cultura y la diversión. Pero, sobre todo, un pueblo que vive sus fiestas con intensidad y con orgullo, que abre sus puertas a todo el que nos visita y que mantiene intacta la esencia de una celebración dedicada a nuestro patrón, San Roque».