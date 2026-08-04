La Comunidad refuerza la seguridad vial en los accesos al polígono industrial de Águilas

La Comunidad ha reforzado la seguridad vial en los accesos al polígono industrial de Águilas, con la finalización de las obras de remodelación de la conexión entre la vía de servicio de la margen derecha de la autovía RM-11, la glorieta final de esta infraestructura y los accesos al polígono industrial Barra Fuerte de Águilas.

El consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, que visitó ayer la actuación acompañado del alcalde de Águilas, Cristóbal Casado, destacó que "da respuesta a una demanda de las empresas implantadas en esta zona industrial y mejora la circulación en un punto con una elevada intensidad de tráfico, especialmente de vehículos pesados”.

García Montoro explicó que las obras, que han supuesto una inversión regional superior a 162.000 euros, eliminan maniobras complejas, ordenan los accesos y mejoran la movilidad en un enclave clave para la actividad económica de Águilas.

La intervención soluciona los problemas que presentaban los movimientos de entrada y salida entre la vía de servicio, la glorieta final de la RM-11 y el polígono industrial. La configuración existente dificultaba las maniobras de acceso y salida, y obligaba en algunos casos a realizar recorridos poco operativos, generando situaciones de riesgo para la circulación.

Las obras han permitido crear un nuevo ramal unidireccional desde la glorieta hacia la vía de servicio y el camino de acceso a las instalaciones existentes, convertir en sentido único el tramo final de la vía de servicio en dirección a la glorieta y reorganizar todos los ramales y caminos que confluyen en este punto.

Asimismo, se ha modificado la incorporación de los vehículos procedentes de la autovía a la glorieta para mejorar el radio de giro y facilitar los movimientos hacia la vía de servicio y el polígono industrial, especialmente en el caso de los vehículos pesados.

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La obra se ha completado con la habilitación de una pequeña zona de aparcamiento y la ordenación del tráfico en los caminos interiores, lo que incrementa la seguridad y la fluidez de la circulación tanto para los usuarios del polígono como para el resto de vehículos que acceden a este entorno.