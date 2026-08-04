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Cóctel degustación, sesión musical y charla divulgativa en el Castillo de Lorca para disfrutar del eclipse el 12 de agosto

Desde esta ubicación la luna ocultará el 98,3% del sol

Una imagen de archivo del eclipse de Lorca.

Una imagen de archivo del eclipse de Lorca. / Ayto. de Lorca

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José Arrondo

El eclipse del próximo 12 de agosto será todo un acontecimiento. Si bien la espectacularidad del suceso le da un significativo valor, lo más importante es que podría ser la última vez que se presencia algo así. Al fin y al cabo las despedidas, aunque sean dolorosas, tienden a dejar una marca mucho más duradera que el inicio o el transcurso de un evento.

Por todo esto, el Ayuntamiento de Lorca ha preparado una serie de actividades especiales en el Castillo de Lorca para disfrutar al máximo de estos pocos segundos en los que la luna tapará al sol. Se trata, concretamente, de una charla divulgativa ofrecida por especialistas del Observatorio Astronómico de La Murta. La explicación comenzará a las 18.30 horas. El Ejecutivo municipal recordó en una nota de prensa que desde esta ubicación la luna ocultará el 98,3% del sol.

Tras la observación, ofrecerán un cóctel degustación y una sesión musical. Asimismo, indican que los asistentes recibirán gafas homologadas para observar el fenómeno con seguridad.

Finalmente, la programación se completará con 'La magia de las Perseidas', prevista para los días 11 y 13 de agosto tanto en el Castillo como en la pedanía de La Parroquia

La gestión se ofrecerá en dos modalidades: una familiar con animación, cuentacuentos, picnic; y otra, con observación adaptada a los más pequeños, y otra para adultos, con interpretación del cielo de verano, observación mediante telescopios y un cóctel degustación previo. Además, el Ayuntamiento ampliará durante todo el mes las 'Noches del Castillo', con visitas teatralizadas nocturnas todos los jueves, viernes y sábados.

Además, se incluirán vistas guiadas al Primer Oasis de Mariposas de la Región el 9 de agosto y una cata de kombucha el día 27, impartida por la marca murciana Brava y acompañada de una tapa elaborada con productos locales.

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Todas estas actividades están impulsadas por la Consejería de Turismo. Los eventos cuentan con plazas limitadas y requieren reserva previa a través de la página web de Lorca Taller del Tiempo.

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