Eclipse
Cóctel degustación, sesión musical y charla divulgativa en el Castillo de Lorca para disfrutar del eclipse el 12 de agosto
Desde esta ubicación la luna ocultará el 98,3% del sol
El eclipse del próximo 12 de agosto será todo un acontecimiento. Si bien la espectacularidad del suceso le da un significativo valor, lo más importante es que podría ser la última vez que se presencia algo así. Al fin y al cabo las despedidas, aunque sean dolorosas, tienden a dejar una marca mucho más duradera que el inicio o el transcurso de un evento.
Por todo esto, el Ayuntamiento de Lorca ha preparado una serie de actividades especiales en el Castillo de Lorca para disfrutar al máximo de estos pocos segundos en los que la luna tapará al sol. Se trata, concretamente, de una charla divulgativa ofrecida por especialistas del Observatorio Astronómico de La Murta. La explicación comenzará a las 18.30 horas. El Ejecutivo municipal recordó en una nota de prensa que desde esta ubicación la luna ocultará el 98,3% del sol.
Tras la observación, ofrecerán un cóctel degustación y una sesión musical. Asimismo, indican que los asistentes recibirán gafas homologadas para observar el fenómeno con seguridad.
Finalmente, la programación se completará con 'La magia de las Perseidas', prevista para los días 11 y 13 de agosto tanto en el Castillo como en la pedanía de La Parroquia
La gestión se ofrecerá en dos modalidades: una familiar con animación, cuentacuentos, picnic; y otra, con observación adaptada a los más pequeños, y otra para adultos, con interpretación del cielo de verano, observación mediante telescopios y un cóctel degustación previo. Además, el Ayuntamiento ampliará durante todo el mes las 'Noches del Castillo', con visitas teatralizadas nocturnas todos los jueves, viernes y sábados.
Además, se incluirán vistas guiadas al Primer Oasis de Mariposas de la Región el 9 de agosto y una cata de kombucha el día 27, impartida por la marca murciana Brava y acompañada de una tapa elaborada con productos locales.
Todas estas actividades están impulsadas por la Consejería de Turismo. Los eventos cuentan con plazas limitadas y requieren reserva previa a través de la página web de Lorca Taller del Tiempo.
- Un terremoto de magnitud 4,1 hace temblar la Región de Murcia
- Las tormentas y el granizo ponen en alerta amarilla a casi toda la Región de Murcia durante este sábado
- Las patrullas de apoyo de la Guardia Civil desaparecerán en septiembre
- Una familia lincha y mata a cuchilladas a un hombre bajo el puente de la autovía en Murcia: hay 8 detenidos
- Detenido en Mazarrón un trabajador de la concesionaria de la autopista AP-7 por estafar a su empresa con el cobro de peajes
- Una colisión entre una moto y una furgoneta de jornaleros se salda con dos muertos y cinco heridos en Alcantarilla
- Roban las ruedas de dos coches de alta gama y le ponen cuatro ladrillos en Mar de Cristal en Cartagena
- Despedida una encargada de tienda en Murcia por pasar más de ocho horas al teléfono durante su jornada laboral en solo un mes