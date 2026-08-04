Los Alcázares volverá a salir a la calle para reclamar un Centro de Salud 24 horas

El Ayuntamiento de Los Alcázares ha convocado una nueva concentración ciudadana para reclamar la apertura de un Centro de Salud 24 horas, una reivindicación histórica del municipio que volverá a reunir a vecinos, visitantes, asociaciones y colectivos el próximo 13 de agosto a las 20.00 horas, frente al Centro de Salud de Los Alcázares.

El anuncio fue realizado este jueves por el alcalde, Mario Pérez Cervera, que ha subrayado que el Pleno municipal ha aprobado por unanimidad una moción para exigir al Gobierno regional la puesta en marcha de este servicio, "una demanda que continúa sin obtener respuesta pese al amplio respaldo institucional y ciudadano".

"Un año más, los vecinos de Los Alcázares tienen que abandonar el municipio a partir de las tres de la tarde para recibir atención sanitaria urgente, mientras que quienes nos visitan durante el verano disponen de atención hasta las nueve de la noche. Lo único que pedimos es un Centro de Salud 24 horas para todos y todas", ha señalado el alcalde.

Pérez Cervera ha recordado que esta reivindicación cuenta con el respaldo de la Asamblea Regional, con miles de firmas recogidas entre la ciudadanía y con numerosas mociones aprobadas por el Ayuntamiento, pero que, pese a ello, el municipio sigue sin disponer de un servicio sanitario acorde a su población y a sus necesidades.

"No estamos reclamando un privilegio ni un lujo. Estamos defendiendo un derecho fundamental. Los Alcázares es un municipio en crecimiento que necesita una atención sanitaria permanente, como ya ocurre en otros municipios con menor población", ha afirmado.

El alcalde ha destacado además que la puesta en marcha de un Centro de Salud 24 horas no solo beneficiaría a los vecinos de Los Alcázares, sino también a los municipios limítrofes, convirtiéndose en un recurso sanitario de referencia para toda la zona norte del Mar Menor.

Por ello, ha realizado un llamamiento a la participación ciudadana para que la concentración del próximo 13 de agosto vuelva a ser una demostración de unidad.

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"Quiero invitar a todos los vecinos y también a quienes nos visitan este verano a que nos acompañen. Los Alcázares siempre ha demostrado que, cuando se trata de defender aquello que es justo para nuestro municipio, sabe unirse y alzar la voz. Estoy convencido de que volveremos a demostrar esa fuerza el próximo 13 de agosto", ha concluido.