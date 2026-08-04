Abanilla instala una pantalla LED de doble cara para impulsar la visibilidad del comercio local

El Ayuntamiento de Abanilla cuenta con una pantalla LED de doble cara ubicada en una de las principales entradas al municipio -Av. Región de Murcia-, una actuación destinada a reforzar la promoción y visibilidad del comercio local, la hostelería y las pequeñas empresas de servicios. La instalación ha sido posible gracias a una subvención para impulso al comercio de la Dirección General de Comercio de la Comunidad Autónoma de la Región de Murcia.

Al acto de inauguración asistieron el alcalde de Abanilla, José Antonio Blasco; el director general de Impulso al Comercio, Innovación Empresarial e Industrias y Oficios Artesanales, Rafael Gómez; la concejala de Comercio y Desarrollo Local, María José Pacheco; así como miembros de la junta directiva de la Asociación de Comerciantes de Abanilla (Abacom), encabezados por su presidenta, Gloria Salar.

La nueva infraestructura ha supuesto una inversión de 18.501,83 euros y permitirá difundir campañas promocionales, eventos, ofertas e información de interés para favorecer la actividad económica del municipio. Así lo remarcaba la responsable del área de comercio, María José Pacheco, la cual señalaba que “con esta iniciativa buscamos dar visibilidad al comercio, hostelería y pymes de servicios del municipio”.

Esta actuación se suma a otras medidas de embellecimiento y dinamización comercial desarrolladas durante los últimos meses, entre ellas la campaña de Navidad, los bonos-rasca con premios de 5, 10 y 20 euros -todavía vigentes- y la elaboración de un vídeo promocional destinado a fomentar la compra en los establecimientos locales y concienciar sobre su importancia para la economía del municipio. Estas iniciativas han contado con una inversión adicional de 28.219,17 euros por parte del Gobierno regional.

En conjunto, las actuaciones desarrolladas han supuesto una inversión total de 46.721 euros destinada al fortalecimiento del tejido comercial, hotelería y pequeños servicios de Abanilla. Es por ello que el alcalde, José Antonio Blasco, ha remarcado “la necesidad de contar con una asociación que agrupe a los empresarios de comercios y servicios como Abacom permitiendo de esta forma atraer mayores subvenciones de organismos como la CARM o Coremur que redunden en beneficio de todos”.

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Desde el Ayuntamiento de Abanilla se continúa trabajando de forma coordinada con el sector comercial y asociativo para desarrollar nuevas iniciativas que contribuyan a la modernización, promoción y competitividad del comercio de proximidad.