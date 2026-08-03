El PP se interesa ahora por los terrenos de Carraclaca para hacer vivienda asequible

El senador del Partido Popular por la Región de Murcia José Ramón Díez de Revenga exigió este lunes al Ministerio de Defensa la cesión de forma "inmediata" del solar de Carraclaca al Ayuntamiento de Lorca para la construcción de vivienda asequible.

El interés por este lugar se produce tras la decisión hecha pública el mes pasado por el Gobierno de España de sacar a subasta el cuartel de Carraclaca, donde el Ejecutivo de Pedro Sánchez anunció hace años la construcción de 900 viviendas para albergar a unas 3.600 personas.

Díez de Revenga recordó que el Ayuntamiento de Lorca ha manifestado su disposición a promover viviendas asequibles en estos terrenos y lamentó que el Gobierno de España no facilite una actuación que permitiría ampliar la oferta residencial en un momento de máxima dificultad para acceder a una vivienda. "Se les llena la boca hablando de vivienda pública, pero cuando llega el momento de pasar de las palabras a los hechos, todo son pegas".

Estado actual del antiguo campo de tiro de Carraclaca. / Daniel Navarro

El repentino interés por el antiguo campo de tiro militar de Lorca contrasta con las manifestaciones vertidas durante años sobre la poca conveniencia de estos terrenos para construir viviendas. El propio presidente de la Comunidad, Fernando López Miras —natural de Lorca—, dijo de Carraclaca en 2023, tras el anuncio del Gobierno central, que "no es que esté en el extrarradio, es que está en el monte y no hay ningún tipo de desarrollo urbanístico alrededor", recalcando que en ese lugar "no hay carreteras y no hay alcantarillado". Por este motivo, tildó la oferta de "engaño".

La portavoz del PSOE en el Ayuntamiento de Lorca, Isabel Casalduero, aseguró que "una de las primeras medidas" de Fulgencio Gil, del PP, al llegar a la Alcaldía fue "renunciar expresamente" a esa iniciativa y comunicarlo al Ministerio correspondiente, algo que negó el Ejecutivo local, ahora interesado en que le devuelvan los terrenos.