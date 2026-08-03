Música
El ‘III Festival AtalaJazz Mágiko’ reunirá en Cieza a BirdMAM Trío, Dorrey Lyles & Marcos Coll Band y Al Dual del 5 al 7 de agosto
El Club Atalaya-Ateneo de la Villa de Cieza acogerá tres noches de música en directo con una programación que recorrerá el jazz, el soul, el góspel, el blues y el rockabilly
El Club Atalaya-Ateneo de la Villa de Cieza celebrará del 5 al 7 de agosto la tercera edición del ‘Festival AtalaJazz Mágiko’, una propuesta cultural que se consolida como una de las principales citas musicales del verano en la Regiónde Murcia. Durantetres noches consecutivas, el patio del Club Atalaya reunirá a destacados músicos nacionales e internacionales en una programación que combina jazz, góspel, soul, blues y rockabilly. Todos los conciertos comenzarán a las 22.00 horas.
Esta iniciativa cultural, auto gestionada e impulsada desde el Ateneo de Cieza, pone el acento en un modelo cultural basadoen la gestión colectiva, el arraigo local y la sostenibilidad del evento, priorizando el bienestar del público y la calidad del sonido en directo frente a formatos de gran escala.
El festival se inaugurará el miércoles 5 de agosto con la actuación de BirdMAM Trío, formación integrada por Marcos Ávila Pacheco (piano), Miguel Ángel Torres (contrabajo) y Andrés García (batería). El grupo destaca por la elegancia de sus interpretaciones, la riqueza de sus arreglos y un repertorio que alterna estándares del jazz, composiciones contemporáneas y temas propios. La experiencia y complicidad de sus integrantes se traduce en un sonidosólido y un directo cercano, marcado por un groove envolvente.
La programación continuará el jueves 6 de agosto con Dorrey Lyles & Marcos Coll Band, una de las actuaciones más esperadas del festival. La cantante estadounidense Dorrey Lin Lyles, referente internacional del góspel y el soul, compartirá escenario con la banda liderada por el armonicista Marcos Coll, acompañado por Javier Vacas Martín (bajo),Nico Rodríguez (batería)y Emiliano Juárez (guitarra). El espectáculo ofrecerá una intensa combinación de jazz, blues, góspel y soul, uniendo la poderosavoz de Lyles con la energía y el virtuosismo de una formaciónde amplia trayectoria.
Al Dual, acompañado por su banda, cerrará el festival el viernes 7 de agosto con un directo que recrea la esencia del rockabilly y el primer rock and roll. Considerado uno de los músicos europeos más reputados del género, el guitarrista, cantante y compositor ofrecerá un espectáculo de gran intensidad, marcado por su virtuosismo, la autenticidad de su sonido y una puesta en escena vibrante que promete poner el brochede oro al III FestivalAtalaJazz Mágiko.
La organización ha habilitado la venta anticipada a través de Vivetix y en el punto de venta del Club Atalaya-Ateneo de la Villa de Cieza, de lunes a viernes, entre las 19.30 y las 21.30 horas.
Con esta tercera edición, el ‘Festival AtalaJazz Mágiko’ reafirma su apuesta por aproximar a Cieza “propuestas musicales de primer nivel y por consolidarse como un referente cultural estival. La diversidad de estilos y la calidad artísticadel cartel convierten esta cita en una oportunidad excepcional para disfrutar de la música en directo en un entorno único. Porque hay acontecimientos que trascienden el espectáculo para convertirse en comunidad y el AtalaJazz Mágiko es uno de ellos. Tres noches para escuchar, compartir y celebrar que la mejor cultura sigue naciendo del compromiso de quienes creenque merece la pena defenderla
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