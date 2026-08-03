La Comunidad redobla la presión para frenar el traslado de la estación de trenes de Águilas

Que la estación de trenes de Águilas se quede donde está y que no se construya otra nueva infraestructura destinada a los servicios ferroviarios fuera del casco urbano. El Gobierno regional insiste en reclamar al Ministerio de Transportes y Movilidad Sostenible estas medidas así como que se recuperen "cuanto antes" los trayectos en Águilas suspendidos en el municipio costero desde octubre de 2021.

Así lo expuso el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial, Jorge García Montoro, que mantuvo un encuentro a propuesta de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Águilas, donde informó de que, el pasado martes, puso de manifiesto esta reivindicación durante la Conferencia Sectorial de Transportes celebrada en Madrid.

"Trasladé al Ministerio que el Gobierno regional mantiene una posición firme en defensa de la estación de Águilas porque entendemos que su ubicación actual es la mejor opción para los vecinos, para la movilidad del municipio y para su desarrollo urbano. No tiene sentido alejar la estación del centro de la ciudad y perder la intermodalidad que ofrece junto a la estación de autobuses", afirmó García Montoro.

El consejero recordó que el Gobierno regional presentó alegaciones al proyecto del Ministerio "al considerar que el traslado de la estación supondría perder su condición de intercambiador entre el transporte ferroviario y el transporte por carretera, además de situar la nueva infraestructura en una zona con riesgo de inundación y generar una nueva barrera urbana".

García Montoro que siguen "sin tener noticias" sobre las alegaciones presentadas

"Seguimos sin tener noticias del Ministerio sobre la tramitación del proyecto ni sobre las alegaciones que presentamos; después de todo este tiempo, desconocemos cuál es la decisión que piensa adoptar respecto a una actuación tan importante para el futuro ferroviario de Águilas, y también desconocemos cuándo se van a reanudar los servicios interrumpidos desde hace 5 años", añadió el consejero.

Durante la reunión, García Montoro reiteró el respaldo del Ejecutivo regional a las reivindicaciones de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Águilas y defendió que "cualquier actuación sobre la línea ferroviaria debe abordarse desde el consenso con el municipio y con los colectivos sociales, garantizando una solución que preserve la integración urbana de la estación, su valor histórico y su carácter intermodal".

García Montoro, durante su encuentro con representantes de la Asociación de Amigos del Ferrocarril de Águilas. / CARM

La línea Guadix-Baza-Lorca "sí es viable"

Durante la Conferencia Sectorial de Transportes, el consejero de Infraestructuras y Desarrollo Territorial también reclamó al Ministerio que impulse la reapertura de la histórica línea férrea Guadix-Baza-Lorca, que continuaba hasta Águilas y permitía conectar el municipio con Granada y la cuenca del Almanzora, una infraestructura profundamente arraigada en la sociedad aguileña.

García Montoro recordó que el Gobierno regional respalda esta reivindicación con el estudio elaborado por la Universidad de Granada, que desmiente las conclusiones del análisis realizado por el Ministerio de Transportes, el cual descartó la reapertura de la línea por considerarla inviable.

"El estudio de la Universidad de Granada acredita que la recuperación de esta conexión ferroviaria es técnica y socioeconómicamente viable y desmonta los argumentos empleados por el Ministerio para rechazar una infraestructura estratégica para el sureste español", señaló el consejero.

Además, destacó que la reapertura de la línea "reforzaría la conexión entre la Región de Murcia y Andalucía; favorecería el transporte de viajeros y mercancías, y contribuiría a la cohesión territorial y al desarrollo económico de toda el área de influencia".